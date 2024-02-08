Полковник запаса добавляет, что сегодня ВСУ уже столкнулись с проблемой: половина особого состава - мужчины 50 лет.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что все военные пенсионеры стоят на учете и подлежат мобилизации, однако призывать на службу во время войны их могут только по военно-учетной специальности и только на конкретную должность, согласно военному рангу.

"Если военный в запасе - его не мобилизуют, пока нет места по его военно-учетной специальности. За исключением добровольцев, которые по желанию могут согласиться на любую должность. В том числе ниже их звания", - сказав Жданов изданию "Фокус".

Что касается цифры, озвученной нардепом Третьяковой о том, что в стране насчитывается 156 тысяч военных пенсионеров, часть из которых не работает вообще, а другая часть работает, но не на военной службе, Жданов отмечает, что неизвестно, какое число из этих людей, в целом, трудоспособны.

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Полковник запаса добавляет, что сегодня ВСУ уже столкнулись с проблемой: половина особого состава - мужчины 50 лет. Средний возраст бойцов - старше 30-40 лет.

"Общество пугают цифрой 156 тысяч военных пенсионеров, которые не служат и не работают, а сколько из них трудоспособных? Люди в таком возрасте, военные пенсионеры, часто уже не могут похвастаться здоровьем, и даже сторожем не могут пойти работать, живут на пенсию", - добавил Жданов.

Мобилизация в Украине - детали

В законопроекте о мобилизации должны быть четко определены сроки о демобилизации. Сейчас на фронте часть военных за два года не имели ротаций или отпусков.

Народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская отметила, что в законопроекте о мобилизации, который принят 7 февраля в первом чтении предусматривается, что право на демобилизацию имеет военнослужащий в случае прохождения службы 36 месяцев, а далее для этого нужен его рапорт и решение Ставки верховного главнокомандующего и указ президента.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в законопроекте о мобилизации будут пересматриваться, в частности вопросы подхода к аспирантам и блокировки счетов граждан.

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