Приговор огласил Печерский районный суд г. Киева.

Во вторник, 14 марта 2023 года, суд вынес приговор вражескому агенту, который служил в "ЛНР" и планировал убийства украинских граждан по заказу российских спецслужб. В частности, он планировал убийства министра обороны Украины Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

"При поддержке публичного обвинения Печерской окружной прокуратурой г. Киева на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества осужден гражданин Украины по обвинению в государственной измене, готовке к совершению убийства по заказу и участию в непредвиденных законом вооруженных формированиях", – сообщает Киевская городская прокуратура.

Приговор огласил Печерский районный суд г. Киева. Отмечается, что в суде прокурором было доказано, что в 2014 году житель Луганской области поддержал вооруженную агрессию РФ против Украины и участвовал в боевых действиях на стороне на стороне оккупантов в рядах так называемой "Народной милиции "ЛНР".

Видео дня

"После полномасштабного вторжения российских войск в Украину обвиняемый был завербован представителями Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. От своих российских кураторов он получил задание организовать заказное убийство руководителя одного из украинских боевых подразделений, которое украинские правоохранители предупредили", – добавили в пресс-службе прокуратуры.

При этом это преступление должно было стать "тестом" перед организацией убийств публичных лиц и представителей государства. В частности он планировал покушение на министра обороны Украины, руководителя ГУР МО Украины и других известных лиц.

"За убийство каждого из них российские кураторы обещали вознаграждение в размере от 100 тыс долларов США. В августе 2022 года по результатам многоэтапной спецоперации обвиняемый был задержан на территории Волынской области. Во время судебного разбирательства мужчина свою вину признал полностью", – отметили в прокуратуре.

Покушение на Буданова и Резникова

В августе 2022 года обезвредили диверсионную группу, которая готовила убийство руководителя разведки Кирилла Буданова и главы Минобороны Алексея Резникова. По заданию координатора из Москвы один из злоумышленников подыскивал киллера, стать которым согласился житель Киева.

Позже выяснилось, что мужчина – житель Луганщины, который поддерживал российскую агрессию еще с 2014 года и участвовал в боевых действиях против Украины.

Деталями задержания поделился глава СБУ Василий Малюк. Он подчеркнул, что такие случаи – не единичные.

Вас также могут заинтересовать новости: