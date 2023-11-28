Этот пункт не работает с момента полномасштабного вторжения РФ.

Украинские пограничники подняли украинский флаг в пункте пропуска "Бударки" на границе с Российской Федерацией. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница", несмотря на постоянные обстрелы, зашли на территорию автомобильного пункта пропуска "Бударки", что на Харьковщине, и подняли сине-желтый флаг на самую высокую в окрестности башню", - сказано в сообщении.

В ГПСУ отмечают, что данный пункт пропуска расположен непосредственно на государственной границе и не работает с момента полномасштабного вторжения РФ.

На видео видно, что украинский военный поднимается на высотную башню при сильном ветре и закрепляет флаг.

Как известно, пункт пропуска "Бударки" расположен в Харьковской области на границе с Россией. С российской стороны в Белгородской области на границе расположен пункт пропуска "Тишанка".

Как работает граница Украины с РФ

Как сообщал УНИАН, в августе Украина открыла пункт пропуска на границе с РФ, который был закрыт с начала полномасштабной войны. Пограничный пункт Колотиловка-Покровка открыли для того, чтобы этим маршрутом могли воспользоваться украинцы, желающие вернуться на подконтрольную территорию Украины через Сумскую область. Отмечалось, что гуманитарный коридор Колотиловка (РФ) – Покровка (Украина) будет работать на въезд для украинцев, возвращающихся с временно оккупированных территорий.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отмечал, что, по решению правительства все пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью закрыты, но Украина делает все необходимое для того, чтобы украинцы имели возможность возвращаться на территорию Украины, в том числе, с временно оккупированных территорий.

В октябре 2023 года он отмечал, что за последнее время пограничники фиксируют, что с территории страны-агрессора наши люди возвращаются через Сумскую область в направлении пункта пропуска "Покровка". Пограничники Украины ни одному гражданину Украины не отказывают в пересечении границы, если они попадают к нашей линии границы, к нашему пункту пропуска, даже, если они не имеют достаточных документов, которые прописаны в законодательстве о пересечении границы

Демченко отметил, что везде, где наши граждане прибудут на украинскую территорию, даже за пределами Сумщины, это может быть Харьковщина, Черниговщина, а также это происходит на границе с Беларусью, им будет обеспечен доступ на территорию Украины. Пограничники Украины "в любой день, в любой час готовы принять наших граждан, которые доберуться до украинской территории или украинской границы".

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