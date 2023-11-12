По словам Демченко, установление там украинского флага - это шаг для того, чтобы Россия видела и ее захватчики могли чувствовать, что это украинская земля, и здесь им нечего делать.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, говоря об установке украинского флага в Тополях, подчеркивает, что украинские военные контролируют, чтобы враг не мог закрепиться там.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос об установке украинского флага в поселке Тополя Харьковской области, который находится в "серой" зоне.

"Враг был отброшен на том участке. Но ситуация там остается непростой. Потому что населенный пункт находится фактически и рядом с границей с Россией, и на направлении линии боевых бой", - сказал Демченко.

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Так, отметил он, постоянное пребывание там украинских защитников довольно затруднено.

"Но, как видим, наши ребята продолжают напоминать России, что это территория Украины. Они выходят в этот населенный пункт. Они постоянно контролируют это направление. Для того, чтобы враг там никаким образом не мог закрепиться", - подчеркнул спикер.

Демченко добавил, что установление там украинского флага – это "шаг для того, чтобы Россия видела и все захватчики могли чувствовать, что это украинская земля, и здесь им нечего делать". Он напомнил, что в сентябре украинские пограничники на этом направлении также выходили к линии государственной границы, чтобы установить там госфлаги.

"И ребята будут делать это и дальше. И полностью контролировать эту территорию, чтобы враг не мог там никоим образом закрепиться", - сказал спикер.

Новости об установке украинского флага

Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года на освобожденном от оккупантов Змеиному подняли украинский флаг. А потом он взвился в деоккупированном Херсоне и части Херсонской области.

В этом году в июне ВСУ установили украинский флаг на Курдюмовской дамбе, а на День независимости нашего государства - в оккупированном Крыму.

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