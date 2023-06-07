Под видом эвакуации противник пытается перебросить диверсионные группы.

Из-за подрыва Каховской ГЭС оккупанты пытаются попасть на контролируемый Украиной правый берег Днепра под видом эвакуируемых гражданских лиц.

Как сообщает Центр национального сопротивления, российские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются смешаться с местным населением, которое эвакуируется на правый берег Днепра.

"Таким образом оккупанты планируют использовать подрыв Каховской ГЭС для того, чтобы забросить диверсионно-разведывательные группы на освобожденные территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

Видео дня

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Операция была заранее спланирована страной-агрессором, однако захватчики действовали хаотично: затопили даже собственные позиции и технику.

По данным "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. Более 80 населенных пунктов по обе стороны Днепра Херсонской области оказались под угрозой затопления. По словам местных властей, в ближайшие 20 часов уровень воды в зоне подтоплений вырастет на метр.

Вас также могут заинтересовать новости: