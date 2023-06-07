По состоянию на 6: 00 утра по районам подтопления уже эвакуированы 1 тысяча 457 человек.

В Херсонской области после подрыва российскими захватчиками Каховской ГЭС в ближайшие 20 часов уровень воды увеличится еще на метр.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

"В течение ночи чрезвычайных происшествий не зафиксировано. Интенсивность подтопления уменьшается, однако, из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще в районе метра в течение следующих 20 часов", - сказал Прокудин.

Глава ОВА отметил, что этой ночью начало подтапливать Белозерскую общину, до которой вчера вода еще не добралась.

"В целом, по состоянию на утро, затоплено 1852 дома на Правобережной Херсонщине. Уже все работают, чтобы помочь людям, которые оказались в зоне подтопления", - добавил он.

По его словам, ночью за помощью обратилось 13 человек, из которых пятеро - это жители оккупированной части Херсонщины на левом берегу Днепра.

"По состоянию на 6: 00 утра эвакуировано 1 тысяча 457 человек, в частности, из микрорайона Корабел вывезли 1 тыс 286", - сообщил Прокудин.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Рано утром 6 июня появились видео разрушенной плотины Каховской ГЭС, через брешь в которой мощным потоком вытекает вода из Каховского водохранилища. Очень быстро началось подтопление населенных пунктов, расположенных ниже по течению.

Украинские власти начали срочную эвакуацию населения с правого берега Днепра в районе Херсона. Параллельно состоялось экстренное заседание СНБО, на котором обсуждался план действий в связи с этой катастрофой. Украинская власть обвинила Россию в целенаправленном подрыве плотины.

В Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС уже не может быть восстановлена в прежнем виде. По их подсчетам, за четыре дня Каховское водохранилище полностью вытечет в Черное море.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что подрыв Каховской ГЭС был больше нужен России, чем Украине, а российская версия того, зачем бы украинцы могли взорвать плотину, не выдерживает никакой критики.

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