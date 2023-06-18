Из опасных территорий были эвакуированы 3614 человек, в том числе 474 ребенка и 80 маломобильных человек.

Число погибших в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС выросло до 17 человек. Пропавшим без вести остается 31 человек.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, подтопленными остаются 876 домов. Из опасных территорий были эвакуированы 3614 человек, в том числе 474 ребенка и 80 маломобильных человек.

"Погибло 17 человек. Из них 13 - в результате утопления, еще 4 получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время эвакуации. Нераызсканными остаются 31 человек", - говорится в сообщении.

Клименко добавил, что на Новоронцовщине Херсонской области частично восстановили централизованное водоснабжение населению.

"Там, где до сих пор отсутствует водоснабжение (а это более 167 тысяч абонентов только на Днепропетровщине), организован довоз питьевой и технической воды. Всего подвезено жителям Днепропетровской области более 11 тысяч тонн воды", - отметил министр.

Подрыв Каховской ГЭС

Как сообщал УНИАН, 6 июня российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС, что привело к затоплению десятков населенных пунктов на юге Украины.

Совершенный россиянами теракт привел к значительным разрушениям и жертвам. По состоянию на 17 июня было известно о 16 погибших людей, еще 31 человек считалась без вести пропавшей.

12 июня глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что ориентировочная сумма ущерба, нанесенного окружающей среде из-за подрыва Россией Каховской ГЭС, уже составляет более 1,5 млрд евро.

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