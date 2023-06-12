Воды, ставшей непригодной к использованию из-за этого теракта, "хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней".

Ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва Россией Каховской ГЭС уже составляет более 1,5 млрд евро (почти 60 миллионов гривен), сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его информации, затоплено около 55 тысяч гектаров леса. А воды, ставшей непригодной для использования из-за этого теракта, "хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней".

Прокудин сообщил, что постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды и эпидемиологической ситуацией, неотложное бурение новых скважин, обеспечение населения питьевой водой, эвакуацию и пути восстановления региона обсудили на выездном заседании парламентского комитета.

"Также один из вопросов – это государственный контроль за ценообразованием на питьевую воду в Херсонской области. Здесь позиция четкая – никто не имеет права наживаться на чужом горе", – добавил глава ОВА.

Теракт на Каховской ГЭС – что надо знать

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для сотен тысяч людей во многих городах и селах в результате теракта значительно затруднен доступ к питьевой воде.

Он подчеркнул, что из-за уничтожения дамбы затоплены хранилища горючего, склады с химикатами, склады с удобрениями, могильники животных, из них по меньшей мере два "сибирковых захоронения", и оба – на временно оккупированной территории.

По словам главы государства, уничтожены или поставлены на грань вымирания этим российским терактом тысячи экосистем. Десятки тысяч птиц и по меньшей мере двадцать тысяч диких животных под угрозой гибели.

Сейчас потоки, образовавшиеся в результате теракта на ГЭС, несут реками в Черное море тела погибших животных, грязь, стройматериалы, а еще взрывные устройства, которые были установлены оккупантами.

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