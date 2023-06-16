Сотрудники международной юридической фирмы по правам человека Global Rights Compliance считают, что вероятнее всего, за подрывом Каховской ГЭС стоит Россия.
Как сообщает Sky News, юристы посетили Херсонскую область 10 и 11 июня с командой Международного уголовного суда и Генеральной прокуратуры Украины. Они отмечают, что предварительные выводы указывают на сценарий, при котором Россия заложила взрывчатку на этом месте.
В частности, старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Сайед Хан заявил, что вывод о том, что дамба была взорвана с помощью заранее заложенной взрывчатки российской стороной, "имеет вероятность более 80%".
Также эксперты отвергли теорию о том, что катастрофа могла быть вызвана только бесхозяйственностью.
Подрыв Каховской ГЭС - расследование
6 июня оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к подтоплению огромных площадей, экономическим потерям и экокатастрофе.
При этом Россия обвинила в подрыве дамбы украинскую власть, хотя все доказательства указывают именно на Россию.
В частности, как отмечали в Минобороны, следов мощных поверхностных взрывов на соседних объектах разрушенной плотины не зафиксировано, что свидетельствует о срабатывании взрывного устройства именно внутри объекта. Также отмечалось, что доступ к станции был только у российских оккупантов, а сама ГЭС проектировалась с учетом устойчивости к ракетным ударам снаружи.
Как отмечали в Минобороны, россияне подорвали ГЭС с целью замедлить украинское контрнаступление на Запорожском направлении. Хотя, как отмечали западные СМИ, это поможет им лишь ненадолго.