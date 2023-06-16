По мнению экспертов, предварительные выводы указывают на сценарий, при котором Россия заложила там взрывчатку.

Сотрудники международной юридической фирмы по правам человека Global Rights Compliance считают, что вероятнее всего, за подрывом Каховской ГЭС стоит Россия.

Как сообщает Sky News, юристы посетили Херсонскую область 10 и 11 июня с командой Международного уголовного суда и Генеральной прокуратуры Украины. Они отмечают, что предварительные выводы указывают на сценарий, при котором Россия заложила взрывчатку на этом месте.

В частности, старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Сайед Хан заявил, что вывод о том, что дамба была взорвана с помощью заранее заложенной взрывчатки российской стороной, "имеет вероятность более 80%".

Также эксперты отвергли теорию о том, что катастрофа могла быть вызвана только бесхозяйственностью.

Подрыв Каховской ГЭС - расследование

6 июня оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС, что привело к подтоплению огромных площадей, экономическим потерям и экокатастрофе.

При этом Россия обвинила в подрыве дамбы украинскую власть, хотя все доказательства указывают именно на Россию.

В частности, как отмечали в Минобороны, следов мощных поверхностных взрывов на соседних объектах разрушенной плотины не зафиксировано, что свидетельствует о срабатывании взрывного устройства именно внутри объекта. Также отмечалось, что доступ к станции был только у российских оккупантов, а сама ГЭС проектировалась с учетом устойчивости к ракетным ударам снаружи.

Как отмечали в Минобороны, россияне подорвали ГЭС с целью замедлить украинское контрнаступление на Запорожском направлении. Хотя, как отмечали западные СМИ, это поможет им лишь ненадолго.

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