Пропавшим без вести считается 31 человек.

Вследствие подрыва Каховской ГЭС в настоящее время уже известно о 16 погибших, без вести пропавшим считается 31 человек. Об этом сообщили в МВД Украины.

"Погибли 16 человек: 14 – на Херсонщине и двое – на Николаевщине. Пропавшими без вести считается 31 человек", - отметили в министерстве.

По состоянию на 17 июня подтопленными остаются 1300 домов. Из них 1274 – на территории Херсонской и 26 - Николаевской областей.

Всего с этих территорий эвакуированы 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных людей.

Полиция приняла более 4800 заявлений граждан о повреждении имущества. Проверены 13,5 тыс. квартир и домов.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Вследствие этого были подтоплены населенные пункты, а природе нанесен непоправимый ущерб.

По состоянию на 12 июня сообщалось о 10 погибших и 20 раненых на подконтрольной Украине части Херсонщины, без вести пропавшими считались 35 человек.

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