Адвокат объяснил, какие категории лиц обязаны платить налог.

Налог на недвижимость - это определенная сумма денег, которую должен заплатить любой владелец земли, участка, здания жилого и нежилого типа. Подобная практика действует более чем в 130 странах мира, в Украине тоже. Адвокат, руководитель налоговой практики ЮК "RIYAKO&PARTNERS" Тимонов Андрей объяснил, кто должен оплачивать налог, а кто освобожден от него.

Кто должен уплатить налог на недвижимость в Украине - разъяснение

По словам эксперта, в Украине плательщиками налога на недвижимость являются все владельцы недвижимости - это могут быть либо физические лица, которые являются гражданами нашей страны, либо нерезиденты, а также юридические лица, владеющие жилой недвижимостью или той, которая используется с целью получения прибыли во время хозяйственной деятельности.

Налог на недвижимость в Украине имеет свою процентную ставку, которая сейчас составляет 1.5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр, но в каждом регионе по решению территориальной общины она может быть изменена. Такая процентная ставка может быть и нулевой, и меньше 1.5%, если власть примет такое решение, но не может быть больше.

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Кто не платит налог на недвижимость в Украине

Тимонов объяснил, кто освобождается от уплаты налога на недвижимость. В частности, владелец недвижимости не должен платить налог, если квартира имеет площадь менее 60 квадратных метров. По домам льготная площадь установлена в размере 120 квадратных метров. Таким образом человек должен платить налог только за дом, площадь которого будет превышать 120 квадратов.

Если говорить об обычных гражданах Украины, которые имеют собственное жилье, то для них есть определенные льготы - платить налог нужно только за ту недвижимость, к примеру, квартиру, площадь которой превышает 60 квадратных метров, если дело касается квартиры.

Также есть категории владельцев жилья, которые фактически освобождены от уплаты налога на недвижимость, в частности, речь идет о:

Детях-сиротах.

Детях, которые лишены родительской опеки.

Субъектах малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность во временных сооружениях, например, это могут быть МАФы.

Объекты жилой недвижимости, принадлежащие многодетным или приемным семьям (воспитывают пять и более детей).

Также по словам адвоката, для жителей Харькова налоговая ставка уменьшена до нуля. Это военные нововведения - в связи с тем, что ведутся активные боевые действия, городские власти воспользовались своим правом на это. В соответствии с решением сессии Харьковского городского совета от 3 декабря 2024 года, был продлен срок действия моратория на начисление местных налогов на первый квартал 2025 года. Будет ли продление и в дальнейшем - пока неизвестно.

Юрист приводит пример из практики на примере города Харькова. Говорит, что бывают ситуации, когда налоговая, к сожалению, забывает о том, что местные власти приняли решение о предоставлении льготы по уплате налога, выносит полное решение, поэтому некоторые категории плательщиков фактически имеют решение, которое подлежит отмене. Тогда, продолжает эксперт, чтобы его "списать", люди должны обращаться в налоговую с заявлением, сообщать об ошибочном начислении.

Перечень категорий лиц, которые могут не платить налог на недвижимость, достаточно объемный. С ним можно ознакомиться в статье 266 Налогового кодекса. Освобождены от уплаты налога на недвижимость могут быть конкретные лица по решению местных властей. Тимонов ссылается на пункт 2 часть 4 статьи 266. В нем указано, что налог, который уплачивается на соответствующей территории для физических лиц, определяется, исходя из их имущественного положения и уровня доходов. Для этого лицам нужно подать соответствующее заявление, а решение о том, удовлетворить его или нет, будет приниматься на сессии.

Кроме того, по словам адвоката, наиболее актуальное на сегодня - это то, что налог на недвижимость в военное время не уплачивается до окончания войны, если жилая или коммерческая недвижимость находится на временно оккупированной территории и на той, где ведутся активные боевые действия. Такая норма действует с 1 января 2023 года, и указана в 69 статье Налогового кодекса. Также не подлежит начислению и уплате налога на недвижимость поврежденное или уничтоженное в результате боевых действий имущество.

Стоит также понимать, что в Украине не существует сейчас и никогда не было моратория на оплату налога на недвижимость, а на время войны введена лишь возможность воспользоваться льготой. Сам смысл слова "мораторий" предусматривает невозможность начисления налога, а сейчас в Украине такая возможность есть.

Какой налог платят с недвижимости владельцы двух квартир

Тимонов говорит, что если человек имеет в собственности две квартиры, общая площадь которых составляет менее 60 квадратных метров, тогда ему не нужно будет платить налог на недвижимость. Если же, например, у человека одна квартира 40 квадратных метров, а другая - 50, тогда ситуация другая. В таком случае общая площадь недвижимости составляет 90 квадратов, из которых 60 квадратных метров - это льгота, которая применяется, а за 30 будет начислен налог. В том случае, если у человека есть и квартира, и дом, то льготная площадь установлена в размере 180 квадратных метров.

Как узнать свой налог на недвижимость в Украине и куда его платить

Адвокат уверяет, что налоговая обязана начислить человеку налог на недвижимость и направить ему налоговое уведомление-решение, а человек обязан уплатить указанную в документе сумму.

Сумму налога можно рассчитать самостоятельно. Для этого нужно выяснить свою процентную ставку налога (можно, в частности, позвонить по номерам, указанным на сайте Налоговой службы) и провести расчет по формуле. Формула для расчета налога на недвижимость проста - если в регионе процентная ставка 1,5%, то нужно 8 тысяч умножить на 1,5% и таким образом вы получите стоимость одного квадратного метра. Эту сумму нужно умножить на количество квадратных метров, за которые нужно уплатить налог.

Если не знаете, куда платить налог на недвижимость, посмотрите на уведомление-решение от налоговой. Там указаны реквизиты, по которым можно уплатить налог. Лицо должно уплатить налог в течение 60 дней с момента получения уведомления. Оплату можно провести через любую платежную систему, через онлайн-банкинг или кассу банка.

справка Андрей Тимонов Адвокат с более чем десятилетним стажем работы, советник юридической компании RIYAKO & PARTNERS. Андрей Тимонов - адвокат с более чем десятилетним стажем работы, советник юридической компании RIYAKO&PARTNERS. Основная специализация - налоговое право, консультирование бизнеса по вопросам налогового планирования и оптимизации налогообложения хозяйственной деятельности, защита интересов в спорах с налоговыми органами и в уголовных делах связанных с налоговыми преступлениями. Образование: 2004-2009 ХНУ им. В.Н. Каразина, специальность "Правоведение", квалификация "Специалист в области права";

2008-2011 НТУ ХПИ, специальность "Учет и аудит", квалификация "Экономист-аналитик". С 2008 года занимал должности юриста ООО "Телерадиокомпания "Регион", старшего государственного налогового инспектора, заведующего сектором информационно-аналитического обеспечения и отчетности в Государственной налоговой инспекции Дзержинского района города Харькова, начальника юридического отдела в Государственной налоговой инспекции Московского района города Харькова, заместителя начальника отдела правового сопровождения плановых проверок управления правовой работы Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области, заведующего юридическим отделом. Имеет колоссальный опыт работы по вопросам защиты клиентов от незаконных и необоснованных претензий налоговых органов. Кроме активной научной деятельности, Андрей систематически консультирует отраслевые ассоциации и выступает в качестве спикера на профильных массовых мероприятиях. Неоднократно защищал интересы субъектов хозяйствования в судах, в спорах с налоговыми органами об отмене налоговых уведомлений-решений, отказа в регистрации налоговых накладных, лишения статуса плательщика НДС и единого налога, отказа в регистрации таблицы плательщика НДС. Осуществляет консультирование бизнеса по вопросам правильного налогового планирования с целью минимизации рисков блокирования деятельности предприятия путем включения в список "рисковых" и оптимизации налоговой нагрузки на предприятие. Имеет членство в Национальной ассоциация адвокатов Украины, является председателем Отделения АПУ в Харьковской области.

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