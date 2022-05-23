Инцидент произошел с протоиереем Владимиром Мандзюком.

В городе Стрый Львовской области священника УПЦ московского патриархата облили зеленкой во время литургии.

Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

Отмечается, что инцидент произошел с протоиереем Владимиром Мандзюком. Также указывается, что о произошедшем сообщила его дочь в Facebook.

На инцидент также отреагировал советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко:

"Что здесь скажешь, у каждого патриота Украины есть свое оружие".

Ранее сообщалось, как в Северодонецке священник московского патриархата сотрудничал с врагом. Он передавал оккупантам информацию об украинских военных: сведения относительно численности, дислокации, вооружения.

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