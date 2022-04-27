Священнослужитель передавал врагу сведения о дислокации украинских войск.

На Луганщине нашли предателя в рясе. В Северодонецке священник московского патриархата сотрудничал с врагом.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

26 апреля правоохранители проверили мобильный телефон священнослужителя Украинской православной церкви московского патриархата. Оказалось, мужчина работал на оккупантов и передал им информацию об украинских военных.

"В телефоне была обнаружена переписка с представителями незаконных вооруженных формирований, в которой этот гражданин передавал сведения относительно численности, дислокации, вооружения военных Вооруженных сил Украины", - написал Гайдай.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Луганщине погиб мужчина, в его двор упал российский снаряд, кроме этого оккупанты обстреляли одну из школ Лисичанска, в подвале которой прятались 23 человека, в том числе и дети.

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