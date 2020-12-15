По данному факту открыто уголовное производство.

В Днепропетровской области группа подростков избила и поиздевалась над 17-летним парнем, после чего выложила видео издевательств в Интернет.

Читайте такжеВ Днепре подростки издеваются над мальчиком с инвалидностью и снимают на видеоОб этом сообщает полиция области на Facebook-странице.

Отмечается, что 14 декабря в полицию обратилась 43-летняя женщина и сообщила об издевательствах над ее сыном.

Правоохранители установили, что 13 декабря потерпевший находился в гостях у знакомого, где его избили и срезали волосы. Видео издевательств один из присутствующих выложил в Интернет.

«Полиция установила всех участников происшествия-это трое местных жителей в возрасте от 15 до 20 лет. Также полицейские установили личности шести свидетелей, которые присутствовали в гостях вместе с потерпевшим», – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (истязание, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Продолжается досудебное расследование.

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Автор: Катерина Шварц