В Днепропетровской области группа подростков избила и поиздевалась над 17-летним парнем, после чего выложила видео издевательств в Интернет.
Читайте такжеВ Днепре подростки издеваются над мальчиком с инвалидностью и снимают на видеоОб этом сообщает полиция области на Facebook-странице.
Отмечается, что 14 декабря в полицию обратилась 43-летняя женщина и сообщила об издевательствах над ее сыном.
Правоохранители установили, что 13 декабря потерпевший находился в гостях у знакомого, где его избили и срезали волосы. Видео издевательств один из присутствующих выложил в Интернет.
«Полиция установила всех участников происшествия-это трое местных жителей в возрасте от 15 до 20 лет. Также полицейские установили личности шести свидетелей, которые присутствовали в гостях вместе с потерпевшим», – говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (истязание, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Продолжается досудебное расследование.
Вас также могут заинтересовать новости
- Под Харьковом подростки избили и унизили девушку с инвалидностью, видео "наказание" попало в сеть
- В Сумах группа подростков месяцами издевалась над 6-летним мальчиком
- На Кировоградщине экс-полицейский подозревается в изнасиловании девушки
- Запугивал, унижал и бил: в Киеве будут судить мужчину за издевательства над родственниками
- Спал на школьных тетрадях: в Одессе обнаружили 9-летнего мальчика-инвалида, который жил в парке (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram