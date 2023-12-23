Разрешения на зарубежные командировки журналистов и деятелей культуры выдает именно Минкульт.

Бегство за границу телеведущего с 24 канала Алексея Печия не должна бросать тень на зарубежные миссии украинских деятелей культуры и журналистов, Министерство культуры Украины (МКИП) и в дальнейшем будет способствовать их деятельности за рубежом. Об этом говорится в заявлении министерства.

Так, в ведомстве осудили действия Печия, поскольку он нарушил не только законодательство, но и собственное письменное обещание вернуться из командировки. Такое заявление подписывают все, кто получает от Минкульта разрешение на выезд за пределы государства.

"МКИП поддерживает деятельность украинских творцов и журналистов за рубежом и способствует их вкладу в культурной и информационной борьбе с агрессором. Роль культурной дипломатии и информационной работы за рубежом является чрезвычайно важной для донесения миру правды о войне в Украине. И здесь трудно недооценить работу украинских культурных деятелей и медийщиков. Министерство строит отношения с сообществом на основе доверия друг к другу", – говорится в заявлении.

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В министерстве отметили, что "этот единичный случай" никоим образом не должен бросать тень на других украинских журналистов, которые ежедневно работают над тем, чтобы привлечь внимание мира к войне в Украине.

Побег тележурналиста за границу

Как писал УНИАН, определенный резонанс в Украине получил случай с бегством тележурналиста из страны. Ведущий 24 Канала Алексей Печий уехал в рабочую командировку на саммит ЕС в Брюсселе, состоявшийся 14-15 декабря. Но обратно в Украину он так и не вернулся.

22 декабря Печий опубликовал в своих соцсетях пост с оправданиями, который впоследствии удалил. В нем он в частности заявил, что с начала полномасштабного вторжения "присоединился к информационной составляющей нашей борьбы с агрессором". Но сейчас он решил остаться в Европе, поскольку Украине не хватает "горизонтальной коммуникации с западным обществом". Вот ее он и будет налаживать в безопасном ЕС.

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