Теперь Алексей Печий считает себя "экспертом по международной политике".

Ведущий 24 Канала Алексей Печий сбежал из Украины. Он не вернулся из командировки на саммит ЕС в Брюсселе, который проходил 14-15 декабря.

В своем Facebook-аккаунте Печий заявил, что "принял сложное для себя решение" и остался за границей, чтобы налаживать "горизонтальную коммуникацию с западным обществом".

"Сложное решение"

В публикации от 22 декабря, которая сейчас недоступна, Печий заявил, что с начала полномасштабного вторжения "присоединился к информационной составляющей нашей борьбы с агрессором". Впрочем, сейчас решил остаться в Европе, поскольку Украине не хватает "горизонтальной коммуникации с западным обществом".

Видео дня

В Европе Печий будет заниматься "приближением нашей победы в войне с Россией" и будет работать "с западными медиапроектами для продвижения украинской повестки дня в западном обществе".

"Несмотря на осуждение, давление и преследование я не буду прекращать делать то, что я умею... Я осознаю, что в ближайшие дни против меня начнется кампания так называемого медиакилерства, целью которой будет уничтожение меня, как журналиста, несмотря на всю мою предыдущую работу. Впрочем, пока это возможно, я буду продолжать информационную борьбу и никогда не откажусь от поисков помощи для украинского войска, где бы я ни был... несмотря на все, что может произойти дальше, я буду оставаться украинским журналистом с украинской позицией", - заявил Печий.

Позиция канала

Гендиректор медиахолдинга Люкс Роман Андрейко заявил, что шокирован поступком Алексея Печия.

"Сказать, что я шокирован – ничего не сказать!" - заявил Андрейко.

Он отметил, что Печий бежал из страны, "осознавая все последствия своего бегства". Своим поступком экс-ведущий буквально сжег мосты.

"Говорят "Не суди и не будешь осужден". Время рассудит. А люди, которые так любили смотреть и слушать аналитику Алексея, должны это принять и принять для себя решение готовы ли они и дальше ему верить", - подчеркнул Андрейко.

Ведущие 24 канала Ирина Узлова, Арсен Цымбалюк и Юрий Гаврищак отметили, что поступок Печия "не должен отражать вклад и идеологию всего коллектива, который и мысли не допускает жить и бороться где-либо еще".

"Мы не осуждаем решение Алексея и не выступаем в роли судей, для этого есть время и вы, которые нам доверяли и доверяете. Но не разделяем его позиции. Ребята, которым мы пытаемся помочь в Авдеевке, под Бахмутом, на левом берегу Днепра знают", - отметил Гаврищак.

Добавим, что после скандального заявления все сообщения из Facebook Печия исчезли. Зато в био профиля беглец назвал себя "экспертом по международной политике".

Мобилизация уклонистов за рубежом

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью WELT TV, Bild и Politico заявил, что все мужчины, проживающие за границей и подходящие для военной службы, должны пополнить ряды украинской армии. А тех, кто ослушается, ждут санкции. По его словам, военнообязанных граждан Украины, которые живут в Германии или в других странах, попросят явиться в призывные пункты. Это приглашение предназначено для мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

Позже в Минобороны Украины заявили, что на повестке дня у них сейчас нет вопроса о механизме наказания или юридического давления на тех военнообязанных, которые находятся за пределами Украины.

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