Суспільне ответило на претензии в адрес Алине Паш.

На днях Суспільне назвало имена финалистов нацотбора на Евровидение 2022, среди которых оказалась и украинская певица Алина Паш.

Позже в сети разгорелся скандал. Пользователи вспомнила, как Алина в одном из интервью рассказывала о выступлении в оккупированном Крыму в 2015 году. В связи с этим украинцы предложили дисквалифицировать девушки из конкурса.

Суспільне решило ответить на обвинения и заявило, что не видит причин для дисквалификации.

"Суспільне вместе с производителем нацотбора "Френдс О ТВ" проработало анкеты, представленные на участие в Национальном отборе, на их соответствие требованиям, предусмотренным Правилами Национального отбора. Участница Alina Pash предоставила гарантии, что не нарушала законодательство Украины и требования конкурса: выступление в 2015 году происходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы происходило со стороны Украины", - говорится в заявлении Суспільного.

Читайте такжеПсихические расстройства или вербовка РФ: скандальные заявления Егоровой шокировали украинских звездК слову, Алина Паш прошла в финал нацотбора на Евровидение 2022. Уже 12 февраля станет известно, кто из украинских артистов будет представлять Украину на самом масштабном песенном конкурсе.

Напомним, ранее Алина Паш обвинила группу Kalush в плагиате.

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