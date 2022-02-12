Паш получила наивысший балл от жюри и зрителей в финале нынешнего нацотбора.

Алина Паш (Alina Pash) одержала победу в нынешнем нацотборе Евровидения 2022. Уже весной реперша будет представлять Украину в итальянском Турине.

Песню для финала звезда выбрала, по ее же словам, неудачную. Однако и члены жюри, и зрители встретили очередной эксперимент Паш приветливо.

Джамала даже растрогалась оригинальным исполнением конкурсной песни, а Тина Кароль, уже сотрудничавшая с девушкой в других проектах, обратила внимание на кардинальное изменение стиля звезды.

В итоге Паш получила наивысший балл от жюри и зрителей, сорвав победу из рук не менее сильных соперников – Kalush и Wellboy.

Алина Паш: что известно о певице

Алина Паш (Alina Pash) – украинская певица, рэперша, финалистка шестого сезона вокального шоу "X-Фактор". Была на бэк-вокале группы "СКАЙ" и певицы Ирины Билык.

На большой сцене с 2018 года, дебютировала альбомом "Bitanga" с участием французского рэпера Jaw.

Широкому кругу слушателей известна прежде всего своими музыкальными экспериментами: сочетанием западного хип-хопа с элементами поп-музыки и этно-мотивами.

Сотрудничала с ТНМК, Тиной Кароль, рэпером Ярмаком, с последним записала совместный трек колядки "Добрый вечер".

Алина Паш была фавориткой финала нацотбора Евровидения 2022 с самого начала. Именно ей букмекеры прочили блестящую победу среди 8 конкурсантов.

Однако участие певицы в Нацотборе едва не сорвалось после появления в СМИ информации о поездке рэперши в оккупированный Крым с нарушением украинского законодательства. Все обвинения Алина Паш отвергала.

Сама же звезда вскоре обвинила соперников по конкурсу группа Kalush в якобы плагиате одного из ее треков.

Артистка и раньше попадала в скандалы. В сентябре 2020 года фанаты были разгневаны сотрудничеством звезды с российской компанией, за счет которой она записала трек на песню русского рэпера Богдана Титомира "Делай, как я".

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