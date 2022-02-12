Alina Pash является одной из фавориток Нацотбора этого года.

Хип-хоп исполнительница Alina Pash стала последней конкурсанткой финала нынешнего Нацотбора Евровидения, презентовав поэтическую "Тени забытых предков".

Перед выступлением музыкант призналась, что была недовольна выбором песни: "Моя команда была не в восторге, и я не в восторге от того, какую песню выбрала для конкурса".

"Конечно легче спеть о девушке, которая просится на танцы ... Но это уже было. Такую меня уже видели. Таких уже много наплодилось, а я иду дальше. Я чувствую песню с рангом "сверхличная". А предки у нас разные, и история у нас такая... не все по маслу шло", - пояснила артистка.

Pash добавила, что хотела бы транслировать в мир "любовь".

После выступления конкурсантки ведущая шоу Маша Ефросинина заметила слезы у Джамалы. Та ответила: "Это было" вау. Это был тот случай, когда исполнитель каждой нотой приобщает тебя к песне, даже если ты не понимаешь языка, ты понимаешь эмоцию".

Другой член жюри Тина Кароль оценила изменение образа Pash.

"Мы знаем Pash как бунтарку, такую эксцентричную ... и тут – другая фигура", - сказала Кароль.

Alina Pash является одной из фавориток Нацотбора этого года.

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Евровидение 2022: нацотбор конкурса

Сегодня, 12 февраля, в Киеве проходит финал нацотбора на Евровидение от Украины.

В песенном конкурсе в субботу участие примут 8 участников - Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY, Barleben.

Накануне финала за нарушение правил конкурса был дисквалифицирован LAUD. Оказалось, что свою песню он записал еще в 2018 году и тогда обнародовал.

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