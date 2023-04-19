Чиновники обещают ввести норму, которая будет предусматривать погашение этих долгов.

Жителям освобожденных от оккупантов территорий Украины приходят платежки за коммунальные услуги, которыми пользовались расселявшиеся в их домах россияне, говорится в сюжете ТСН.

Поставщики коммунальных услуг угрожают отключением и взысканием долгов через суд. Только в Ивановской сельской общине Черниговского района 76 домохозяйств должны более 180 тысяч гривен за коммунальные услуги, которыми пользовались оккупанты.

Так, Ольга Сизоненко из Ягодного под Черниговом, которое было оккупированным в начале полномасштабного вторжения РФ, сейчас должна оплатить коммунальные услуги за 28 оккупантов, которые заняли ее дом, когда взяли ее в плен.

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"Туда зашло 28 человек, они нас выбросили голых-босых, а когда мы уже вышли 30 числа, начались приходи эти "письма счастья", – рассказывает женщина и демонстрирует письма от поставщиков газа, платежки с долгами и досудебные требования.

Аналогичная ситуация у местной жительницы Ольги Вертиенко, которая месяц провела в плену. Из-за потери мужа и расходов на похороны у женщины нет денег, чтобы оплатить долг.

"Было не то что тепло, а дышать было нечем. [Оккупанты] не экономили, вот мы экономили, мы топили дровами постоянно с мужем, потому что пенсия небольшая. Мы зашли в дом, я думала мой дом взлетит, так жарко было", - рассказывает Ольга.

Еще одной жительнице Черниговщины, Марии Яреме, отрезали газ из-за неуплаты за распределение газа в дом, который сгорел в результате обстрела в мае прошлого года.

"Спустя такое время отрезаны, ну хоть бы поинтересовались, мы хотим или мы не хотим заплатить. Если задолженность за транспортировку, то мы бы заплатили, у нас там до 60 грн, у нас был котел твердотопливный, экономия была", - рассказывает Мария Ярема.

В "Черниговгазе" убеждают, что такие случаев – единичные и связаны с отсутствием информации о таких домовладениях в базах. Местные власти отмечают, что подтвердить, что в домах местных жили оккупанты, не сложно, и руководство ОТГ готово предоставить справки "Черниговгазу".

В правительстве обещают ввести норму, которая будет предусматривать погашение этих долгов. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, "вопрос будет решен в ближайшие недели".

Коммунальные услуги в Украине - последние новости

В сентябре Кабинет министров продлил срок действия специальных обязанностей (ПСО) на рынке природного газа до 30 апреля 2023 года, поэтому его цена остается неизменной и тарифы на тепло и горячую воду для населения не растут.

Однако ожидался рост стоимости электроэнергии для населения – действие спецобязательств на рынке электроэнергии завершилось 31 марта 2023 года. Эксперты предупреждают, что украинцам стоит готовиться к повышению тарифов на свет и модернизировать жилье.

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