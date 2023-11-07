В Украине системами очистки питьевой воды занимаются пророссийские компании Ecosoft и Аквафор / фото ua.depositphotos.com

На отечественном рынке систем очистки питьевой воды продолжают работать компании, работающие в России - Ecosoft и Аквафор-Вест. Одна из них принадлежит австрийскому холдингу, который до сих пор присутствует в РФ, другая - российскому мультимиллионеру Иосифу Шмидту. Об этом говорится в исследовании издания Апостроф.

Расследователи указывают на цинизм ситуации - на решении проблем с питьевой водой, возникших, в частности, вследствие подрыва россиянами Каховской ГЭС, значительные средства зарабатывают компании, которые присутствуют на российском рынке или принадлежат россиянам. Они платят налоги в российский бюджет и фактически финансируют войну против Украины.

Речь идет об австрийской BWT, которая поглотила Ecosoft и наращивает присутствие в Украине и России. Напомним, что в 2018 году Ecosoft продали долю в компании одному из крупнейших игроков в этой отрасли – австрийскому холдинга BWT.

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На российском рынке BWT осуществила аналогичное поглощение компании "Барьер" которой принадлежит 40% всего рынка систем очистки воды в РФ. Компания BWT в Украине без помех участвует в реализации проектов по обеспечению средствами доступа к питьевой воде городов и поселков, модульных поселений для ВПЛ, пострадавших в результате вооруженной агрессии, и одновременно является донором этой агрессии, - акцентируют внимание журналисты "Апострофа".

Компания BWT в Украине без помех участвует в реализации проектов / фото аналитического центра Киевской школы экономики (KSE Institute)

Другая компания, которая также активна на украинском рынке - "Аквафор". Она была основана россиянином Иосифом Шмидтом в Санкт-Петербурге в 1992 году.  На рынке Украины работает как "Аквафор-Вест", и позиционирует себя как украинское ответвление глобальной Aquaphor International. Интересно, что после 24 февраля 2022 года Aquaphor International экспортировала в РФ товаров на сумму более 60 миллионов долларов США.

На украинском рынке активно работает компания "Аквафор", которую основал россиянин Иосиф Шмидт

По факту, "Аквафор" является одним из лидеров российского рынка средств для очистки воды. А Иосиф Шмидт является российским мультимиллионером. И собственно ему принадлежат как глобальная компания, так и украинское ее ответвление. В украинском реестре среди бенефициаров Аквафор-Уэст числится как Шмидт Джозеф Л.

Исследователи из "Апострофа" подчеркивают, что российский мультимиллионер открыто фигурирует в украинских реестрах, развивает бизнес в Украине и обогащается на войне, которую сам финансирует. Также, авторы исследования отмечают, что подобные инциденты не являются случайными, потому что Россия в течение длительного времени проводила стратегию экономического и политического поглощения. Но во время военного положения, пренебрежительное отношение к российскому капиталу или коллаборации с российским бизнесом следует рассматривать как содействие военному наступлению и участие в финансировании армии РФ. Такие действия не подлежат двусмысленным трактовкам, а присутствие российского бизнеса в украинском экономическом пространстве должно быть полностью исключено, - резюмируют собственное исследование журналисты "Апострофа".