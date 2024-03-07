В 47 ОМБр говорят - даже принудительно мобилизованные украинцы порой удивляют.

Есть ли разница между мотивированным добровольцем и насильно мобилизованным, которого "за уши" притащили в окоп? В 47 ОМБр говорят, даже такие способны разрывать как "рексы".

Ведь во время реальных боев не каждый доброволец - это лев, как и не каждый мобилизованный - беспомощная единица. На что именно способны люди, раскрывают разные ситуации, утверждает главный сержант роты 47-й бригады Станислав Кривошеев "Украинской правде".

"Пока ты с человеком не пойдешь в бой, ты не поймешь, кем он является. Некоторые люди считали, что они "рексы", а по факту не нашли в себе воли, чтобы выполнить задачу как надо. А некоторые, наоборот, ты ничего особенного не ожидал, а он оказался настоящим львом", - пояснил он.

Военный согласился во мнении, что те, кто попал в армию именно из-за мобилизации, могут по началу обладать более низкой мотивацию. В то же время он акцентировал, что сомневаются даже профессиональные военные.

Например, подобный случай был под Ореховым. Кривошеев упомянул, что именно в это время он получил первое ранение, которое заставило вернуться на посадку. Тогда между ним и подчиненным произошел интересный разговор. Последний говорил: "Я учился на артиллериста, я не штурмовик. Я не могу идти на штурм, для меня это - большая проблема".

Кривошеев признался, что тогда прибегнул к хитрости. В частности, похвалил военного за честность признаться, что ему страшно. "Я тебя до этого уважал, а теперь уважаю еще больше. Поэтому ты завтра идешь со мной на наблюдательный пункт" - таким образом мотивировал парня на бой.

Тогда вместе им пришлось трое суток просидеть в окопах в 400 метрах от Работино. После "самой горячей фазы", как вернулись, военный гордился тем, что пережил подобное. "Он нашел в себе новые резервы, которых, как он до этого считал, у него нет", - подчеркнул Кривошеев.

По его словам, подобные психологические приемы - довольно тонкая игра. Надо в каждом случае искать индивидуальный подход: кого-то лишний раз похвалить или подтолкнуть, а на кого-то можно и поругать.

Каждый украинец талантлив по своему, из человека нельзя слепить другую личность - это нерационально, акцентировал сержант. "Лучше применять их таланты такими, какие они есть", - резюмировал он.

Работник ТЦК объяснил важные детали о повестках

Сейчас Украина пытается привлечь в армию больше людей, хочет все еще "старыми" методами: обновленную версию законопроекта о мобилизации все еще рассматривает Верховная Рада.

Между тем сотрудникам ТЦК "работается" в таких условиях все труднее и труднее. О своем опыт рассказал работник Черкасского территориального центра комплектования Назар Кононенко, который уже год уполномочен давать повестки.

По словам мужчины, его почти каждый день пытаются вывести на какой-то скандал, хотя он с коллегами соблюдает закон: принимает во внимание возраст военнообязанного, справки об отсрочке службы, бронирование с работы и тому подобное. О том, где и кому обычно дает повестки, мужчина рассказал журналистам.

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