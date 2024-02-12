Там уверяют, что не никакого отношения к ТЦК не имеют и повестки вручать не будут.

Министерство обороны Украины совместно с городским советом Львова запустили пилотный проект - Центр рекрутинга украинской армии, где можно узнать всю актуальную информацию о вакансиях в ВСУ, пообщаться с представителями бригад и выбрать желаемую профессию в армии. Об этом сообщили во Львовском городском совете.

"Здесь мы не вручаем повестки – просто общаемся с кандидатом, который планирует быть привлеченным в Вооруженные силы Украины одним из возможных способов: военная служба по призыву или по контракту. Это будет как центр занятости для службы в армии. При общении с человеком мы не получаем никаких персональных данных, только удобный контактный способ общения, например, телефон или почту", - рассказали УНИАН в центре.

В Центре отмечают, что сотрудничают с львовскими бригадами, которые предоставляют перечень вакантных должностей с кратким описанием. Человек может ознакомиться с ними, размером зарплаты. Если что-то заинтересует, работники Центра контактируют с воинской частью и сводят кандидата непосредственно с работодателем. Процесс заключения контракта контролируют представители Центра. В случае, если что-то пойдет не так - обещают искать другую специальность или ставить кандидата в резерв.

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В мэрии Львова уверяют, что Центр не будет иметь отношения к структурам ТЦК, а сами рекрутеры – не являются военнослужащими. Поэтому здесь не будут вручать повестки, а только предоставлять консультации.

В Центре отметили, что на сегодня есть вакансии водителей, слесарей, механиков, поваров, кинологов, есть очень много вакансий боевых и небоевых профессий. Также там напоминают, что от города будут выплачивать 50 тысяч гривен тем, кто готов идти в десантно-штурмовые войска и морскую пехоту.

Рекрутинговый центр будет работать во Львове по адресу: ул. Костя Левицкого, 67. В дальнейшем такие центры должны заработать по всей Украине.

Мобилизация в Украине - последние новости

В конце 2023 года президент Владимир Зеленский озвучил просьбу военных о необходимости мобилизации до 500 тысяч граждан.

После чего Кабмин подал в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Однако документ отозвали с целью доработки. 30 января 2024 года правительство передало в парламент новый проект закона. 7 февраля он был проголосован в первом чтении.

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