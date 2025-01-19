Перевод специалистов Воздушных сил в пехоту: Сырский сделал заявление

Главком отметил, что подписал распоряжение о запрете переводить в пехоту высококвалифицированных специалистов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что запрещено переводить высококвалифицированный персонал Воздушных Сил в пехоту.

Соответствующее заявление главком сделал во время интервью военному корреспонденту Андрею Цаплиенко для программы "ТСН Тиждень", полная версия которого появится в эфире вечером воскресенья, 19 января.

"Во-первых, есть мое распоряжение, где запрещено переводить высококвалифицированный персонал, который прошел подготовку и который специализируется именно на обслуживании самолетов. Это специалисты, на которых потрачены средства, которые имеют опыт и которых фактически некем заменить. С другой стороны, мы имеем потребность на фронте. Мы должны поднять адекватно количество состава наших механизированных бригад. Возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность. Поэтому мы проводим мероприятия по уменьшению нашей логистической составляющей, составляющей обеспечения, составляющей, которая занимается обслуживанием, но в разумных пределах", - отметил Сырский.

Главком отметил, что этим занимаются штабы украинских подразделений, но в Генштабе мгновенно реагируют, чтобы не допустить попадания в пехоту высококвалифицированных специалистов узкого направления.

Перевод специалистов в пехоту

Как сообщал УНИАН, на днях появились заявления военных Воздушных сил ВСУ о том, что их хотят перевести в пехотные подразделения.

Генштаб отреагировал, отметив, что речь идет об "отдельных категориях" личного состава, тогда как остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы переводить не будут.

Вскоре президент Владимир Зеленский заявил, что поручил командующему ВС не уменьшать состав специалистов, в которых Воздушные силы нуждаются для выполнения боевых задач.

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