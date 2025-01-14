Он рассказал о разговоре с исполняющим обязанности командующего ВС.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с переводом специалистов различных военных специальностей в пехоту.

В вечернем видеообращении глава государства сообщил, что сегодня провел отдельный разговор с исполняющим обязанности командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенантом Анатолием Кривоножко. Он дал ему важное поручение:

"Сегодня было много разной информации, возмущения и обсуждений относительно переводов. Я поручил прояснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны Воздушным силам для выполнения боевых задач - нашей авиации, ПВО и мобильных огневых групп".

Специалистов переводят в пехоту

Сегодня в сети появились сообщения о том, что военное руководство распорядилось переправить военнослужащих Воздушных сил в пехоту.

Видео дня

В Генеральном штабе заявили, что усиливают Сухопутные и Десантно-штурмовые войска "отдельными категориями" личного состава Воздушных сил и других видов войска, однако остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы, которые обслуживают самолеты, это не касается.

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