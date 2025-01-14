Но в штабе не отрицают, что "отдельные категории" личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов ВСУ, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и тому подобное.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отрицает перевод остродефицитных авиаспециалистов в пехоту.

Об этом говорится в сообщении Генштаба в Telegram.

"Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины официально сообщает, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, которые обслуживают самолеты в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется. Зато Воздушные силы ВС Украины наоборот наращивают штатное количество технического и летного персонала", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, отмечает Генштаб, "отдельные категории" личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов Вооруженных Сил Украины, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска и тому подобное.

"Ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев. Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства для укрепления нашей обороны. Следует отметить, что Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники", - заявили в Генштабе.

Что известно о переводе различных видов войск в пехоту

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал заявление британского издания The Guardian о том, что Генеральный штаб ВСУ якобы приказывает подразделениям украинской противовоздушной обороны переводить своих военных в пехоту из-за дефицита личного состава. Как пояснил Игнат, все виды и роды ВСУ направляют людей в подразделения и части Сухопутных войск и Воздушные силы не являются исключением, поскольку они вторые по численности в армии.

В частности, по его информации, Воздушные Силы направляют людей на усиление фронта из состава Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, на базе которой военнослужащие сначала проходят подготовку, а затем, в составе подразделений, направляются на сложные направления боевых действий. "Конечно, перевод в пехоту создает проблемные вопросы с кадрами внутри Воздушных Сил. Людей не хватает и это тоже общеизвестный факт", - подчеркнул он.

В то же время Игнат отрицает, что упала эффективность ПВО.

А сегодня, 14 января, волонтер Сергей Стерненко вновь поднял тему перевода военных из подразделений ПВО в пехоту. По его словам, в Воздушных силах складывается критическая ситуация, в результате чего страна может потерять авиационную компоненту как таковую.

Стерненко отметил в Telegram, что из-за принудительного перевода специалистов ПВО, обнаружение ракет и дронов ухудшится в разы.

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