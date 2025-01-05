Поражено более 54 тысяч целей противника: Сырский раскрыл эффективность дронов в декабре

Противник увеличил долю ударных БпЛА с оптоволоконным каналом управления, которые создают угрозу для боевой техники Сил обороны...

В декабре операторами Сил беспилотных систем было поражено более 54 тысяч целей противника. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в Facebook по результатам ежемесячного совещания с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы в формате видеоконференцсвязи.

"В общем, в декабре операторами БпС Сил обороны Украины было поражено более 54 тысяч целей противника. Почти половину этого результата - 49% - обеспечили дроны-камикадзе. самые высокие показатели продемонстрировали подразделения БпС 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной, 28-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты и 3-й штурмовой", - подчеркнул он.

По его словам, наблюдается дальнейший рост количества применения беспилотных систем на поле боя. "Противник увеличил долю ударных БпЛА с оптоволоконным каналом управления, которые создают угрозу для боевой техники в ходе ее перемещения. Однако и мы не стоим на месте и также приступили к применению FPV-дронов на оптоволокне, что расширяет возможности для поражения и уничтожения российской военной техники и личного состава", - подчеркнул Сырский.

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Также отметил динамику увеличения результативности и показателей живучести наших беспилотных систем. "Безоговорочным лидером в этом является полк БпС майора Роберта Бровди", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Отмечает, что заслушал доклады командующего Сил беспилотных ситем ВС Украины полковника Вадима Сухаревского, представителей структурных подразделений Генерального штаба, видов и родов Вооруженных Сил, различных составляющих Сил обороны по результатам работы и развития возможностей подразделений БпС - авиационных и наземных беспилотных комплексов и безэкипажных морских катеров. Добавил, что речь шла о высокотехнологичных разработках в области БпС и РЭБ и применении их на поле боя, а также противодействии новейшим образцам техники противника.

Сырский сообщил, что отдельное внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады (вокруг которой был скандал относительно ее формирования, обеспечения и бегства из нее части военных - УНИАН), также проблемным вопросам, которые необходимо решить.

"Увеличиваем количество бригад с усиленной беспилотной составляющей. Завершаем работу над концепцией применения отдельной бригады БпС и ее типовой структуры, вышли на финишную прямую. Поставил задание на январь, отметил лучших воинов подразделений БпС", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Дроны на войне

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поручил в 2025 году произвести не менее 30 тысяч дальнобойных дронов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства сказал, что также украинские предприятия планируют изготовить около трех тысяч крылатых ракет и ракет-дронов.

Он отметил, что в целом на оборону и безопасность заложили 2 трлн 230 млрд гривен. Расходы на вооружение и военную технику составят не менее 739 млрд гривен

По словам главы правительства, украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса планируют нарастить производственные возможности до 30 млрд долларов. Также в рамках проекта "Оружие победы" правительство запустит долговременные контракты с производителями на 3-5 лет.

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