Экс-чиновники, попавшие в список СНБО на выселение, претендуют на денежные компенсации.

Переселение бывших топ-чиновников с государственных дач в "Конча-Заспе" и "Пуще-Водице" может стоить государственному бюджету десятки миллионов гривень. Ведь лица, попавшие в список, претендуют на денежные компенсации.

Журналистам Bihus.Info удалось попасть на закрытые территории, чтобы провести собственный аудит и показать, кто и как обустроился на ведомственной земле.

Ранее чиновниками заключались так называемые инвестиционные договоры, по которым им позволяли вкладываться в перестройку существующих домов или же возведение новых и вписывать общую стоимость в счет аренды.

Так, наибольшую компенсацию может получить Раиса Богатырева - руководительница Минздрава времен президентства Виктора Януковича. Дом Богатыревой по документам от "Конча-Заспы" имеет площадь в 641 квадратный метр и относится к первому, самому высокому, классу комфортности. Соответственно, арендная плата за квадратный метр у экс-чиновницы тоже самая высокая. По прайсу «Конча-Заспы» в 2020-м году все это должно стоить почти 200 тысяч гривень в месяц – без оплаты коммунальных услуг.

Дом нардепа 8 созывов Ефима Звягильского, 988 кв. м, по тарифам “Конча-Заспы” в 2020-м году месячная аренда – около 220 тыс. гривень.

Дом экс-спикера Владимира Литвина, 657 кв. м, по тарифам “Конча-Заспы” в 2020-м году месячная аренда – почти 150 тыс. гривень.

Дом экс-нардепа Оксаны Билозир, 149,8 кв. м, по тарифам “Конча-Заспы” в 2020-м году месячная аренда – почти 25 тыс. гривень.

Дом экс-спикера Владимира Рыбака, 823 кв. м, по тарифам “Конча-Заспы” в 2020-м году месячная аренда – почти 185 тыс. гривень.

Однако, по инвестиционному договору Богатырева вложила в реконструкцию имения более 18 миллионов гривень, и эти средства должны были быть учтены в счет будущей аренды. По состоянию на 2021 год бывшая руководительница МОЗ «потратила» лишь 7 миллионов, поэтому при выселении может претендовать на возврат 11 миллионов гривень разницы.

Инвестиционные договоры заключали почти все жители “Конча-Заспы”, ведь в первоначальном виде домики были не такими и были перестроены новыми жильцами.

Кроме «Конча-Заспы», под Киевом есть еще один участок с госдачами – «Пуща-Водица». Там также десятки лет проживают бывшие чиновники, которые перестраивают и подстраивают под себя ведомственные имения. Правда сейчас ни один из жителей "Пущи-Водицы" пока не попал в перечень на выселение. Журналисты предполагают, что юридически осуществить этот процесс там значительно сложнее, ведь часть домов уже выведена из госсобственности и была приватизирована.

Что было раньше:

14 мая Зеленский поручил провести аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, в том числе почти 400 га заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач.

"В конце 2014 года, во времена бывшего президента и согласно постановлению правительства, был отменен перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание. Что, на первый взгляд, выглядит неплохо, а на самом деле – легализовало пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату ряда непонятных лиц. Это бывшие судьи, прокуроры, милиционеры, таможенники, налоговики, люди по фамилии Пискун, Ландик, Васюник, министры времен Януковича – Табачник и Богатырева, вице-премьер времен Порошенко Зубко и даже директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин", - сказал президент.

По его словам, ряд людей получили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение расходов на ремонт в размере 50% и за символическую плату могли там проживать.

"Сегодня мной поставлена задача провести полный аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато великое переселение этих народов", - добавил глава государства.

4 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов обнародовал первые 20 фамилий людей, которых выселяют из поместий в Конча-Заспе и пуще-водице.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко