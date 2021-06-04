14 мая Зеленский поручил провести аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, в том числе почти 400 га заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов обнародовал первые 20 фамилий людей, которых выселяют из имений в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге после сегодняшнего заседания СНБО.

В частности, среди них экс-генпрокурор Святослав Пискун, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, экс-министр юстиции Александр Лавринович, экс-министр здравоохранения Лариса Богатырева.

Кроме того, в процедуре оставлении имений находятся Елена Панасюк, Людмила Зубко, Виктор Ивченко, Ольга Матвиенко, Сергей Юрчик, Лидия Гаврилюк, Иван Васюник, Валерий Череп, Юрий Гайсинский, Николай Петренко, Давид Макарьян, Борис Макарьян, Илья Папиш, Александр Ильин, Владимир Семиноженко и Виктор Тополов.

"Сегодня государственное предприятие должно средства этим людям, которые арендуют эти имения. Например... сегодня остаток средств, которые должно предприятие одной госпоже составляет 11 млн 841 тыс. 2 грн 40 коп. Одному господину остаток средств составляет 2 млн 912 тыс. 622 грн 70 коп. Еще у нас есть люди, которым мы задолжали 3 млн 261 тыс. 64 грн", - отметил он.

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Что было раньше:

Напомним, 14 мая Зеленский поручил провести аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, в том числе почти 400 га заповедной земли и более 100 государственных зданий и дач.

"В конце 2014 года, во времена бывшего президента и согласно постановлению правительства, был отменен перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание. Что, на первый взгляд, выглядит неплохо, а на самом деле – легализовало пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату ряда непонятных лиц. Это бывшие судьи, прокуроры, милиционеры, таможенники, налоговики, люди по фамилии Пискун, Ландик, Васюник, министры времен Януковича – Табачник и Богатырева, вице-премьер времен Порошенко Зубко и даже директор департамента корпорации "Богдан" Александр Ильин", - сказал президент.

По его словам, ряд людей получили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение расходов на ремонт в размере 50% и за символическую плату могли там проживать.

"Сегодня мной поставлена задача провести полный аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато великое переселение этих народов", - добавил глава государства.

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Автор: Антонина Доломанжи