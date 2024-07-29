По словам Демченко, пограничники не будут останавливать женщин-медиков для проверки обновления ими своих данных.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко напомнил правила пересечения границы для некоторых категорий граждан Украины. В эфире телемарафона он, в частности, уточнил перечень документов, которые нужно иметь с собой.

"Правила за последнее время не менялись. Изменений в постановление правительства №57 не вносилось. Если говорить о той категории мужчин, которые имеют право на пересечение границы из-за отсрочки или же из-за непригодности к военной службе и исключены из воинского учета, то отмечу, что в их военно-учетных документах и в целом оформление отсрочки обеспечивают работники территориальных центров комплектования", - отметил Демченко.

Он напомнил, что сейчас для пересечения границы отдельным условием является наличие у всех мужчин-граждан Украины в возрасте 18-60 лет военно-учетного документа. Он может быть в электронной или бумажной форме.

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"Но те мужчины, которые имеют право на пересечение границы из-за отсрочки, - эта норма должна быть отмечена в их военно-учетных документах. А также, если у пограничников возникают какие-то сомнения или предостережения, в том числе и в целом к документу, они могут проверить эту информацию через систему "Оберіг", - сказал спикер.

Для других категорий мужчин, - это наличие военно-учетного документа и тех документов, которые "прописаны в правилах пересечения границы для того, чтобы они могли пересечь границу".

"В частности, если говорить о водителях, которые осуществляют перевозки грузов или пассажиров, или которые осуществляют перевозки гуманитарной помощи, - это в дополнение к военно-учетному документу наличие информации в системе "Шлях", необходимые распорядительные документы и подтверждение цели поездки. Потому что довольно часто люди злоупотребляют условиями пересечения", - отметил Демченко.

Он привел пример, что если определено, что человек может ехать для перевозки грузов и пассажиров, то он исключительно с этой целью и может пересечь границу.

Кроме того, спикер напомнил, что студенты на период действия военного положения вообще не подпадают под пересечение границы.

"Студенты не подпадают под правила пересечения границы вообще. Им не разрешено покидать пределы Украины на время действия военного положения. Кроме небольшой категории студентов в возрасте от 18 до 22, которые едут за границу с целью академической мобильности. И то, при наличии необходимого перечня документов", - сказал Демченко.

Также на вопрос о том, меняются ли с 1 августа правила пересечения границы для женщин-медиков, в частности в контексте обновления ими своих данных, представитель ГПСУ отметил, что ограничения на границе касаются только мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60.

"Другие категории: женщины, юноши - этой информацией довольно часто пытаются спекулировать - они не ограничены в праве пересечения границы", - уточнил спикер.

При этом он подчеркнул, что с 1 августа женщин-медиков, которые не обновили свои данные, могут штрафовать, но не пограничники, и они также не будут останавливать женщин для проверки обновления ими своих данных.

"Если будут ограничения в отношении других категорий граждан, обязательно Государственная пограничная служба об этом отметит. Такой информации мы на своих страницах, или же наши представители, не отмечали", - резюмировал Демченко.

Мобилизация женщин в Украине

Как сообщал УНИАН, мобилизация женщин с 1 августа будет продолжаться. В августе, как и раньше, женщины-медики должны стать на воинский учет. Обычно их взятие на учет проводится еще во время учебы в университете. Представительницы других профессий могут находиться на учете по желанию.

В то же время мобилизовать медиков не могут - служба остается добровольной для всех женщин.

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