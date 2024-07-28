Мобилизация в Украине в августе проходит согласно новому законопроекту, который вступил в силу 18 мая. Согласно закону военнообязанные граждане, в том числе и женщины, должны были обновить свои данные в ТЦК. Тем, кто проигнорировал требование, придется столкнуться с последствиями. В то же время мобилизация женщин с 1 августа по-прежнему остается добровольной даже для медиков.
Мобилизация женщин в августе - что изменится
В августе, как и ранее, женщины-медики должны встать на воинский учет. Обычно их постановка на учет проводится ещё во время обучения в университете. Представительницы других профессий могут пребывать на учете по желанию.
Мобилизовать медиков не могут - служба остается добровольной для всех женщин. Украинкам даже могут отказать в подписании контракта при некоторых обстоятельствах.
Украинки с медицинскими специальностями должны были наравне с мужчинами обновить военно-учетные данные, а также пройти медкомиссию. Женщин-медиков, которые не обновили свои данные в ТЦК до 18 июля, в августе могут оштрафовать. Штраф за неявку в ТЦК составляет от 17 до 25 тысяч гривен.
Для таких нарушительниц есть ещё один неприятный сюрприз. Они не смогут трудоустроиться или работать в медицине, если не встали на учет в ТЦК. Кроме того, их работодатели могут сообщить военкоматам информацию о работницах, которые получили медицинское образование и не состоят на учете.
Можно ли выезжать женщинам из Украины 2024
За границу нельзя выезжать женщинам-военным, которые воюют на контрактной основе, а также госслужащим. Остальных украинок за границу выпускают - в том числе и военнообязанных медиков.
Какие женские профессии военнообязанные в Украине - список 2024 года
На военный учет обязательно становятся женщины медицинских специальностей. К ним относятся:
- физическая терапия;
- медицинская и психологическая реабилитация;
- общественное здоровье;
- физическая реабилитация;
- промышленная фармацевтика;
- фармацевтика;
- санитария и экспертиза;
- стоматология;
- медицина;
- медсестринство;
- технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия;
- биотехнологии и биоинженерия;
- профессионалы патологии;
- токсикология;
- фармакология;
- физиологии и эпидемиология.
При этом не важно, работает ли женщина по профессии или нет. Наличие медицинского образования обязывает встать на учет.