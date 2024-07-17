Документ может быть как в бумажном виде, так и в электронной форме.

С сегодняшнего дня изменились правила пересечения государственной границы Украины для военнообязанных граждан.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), с сегодняшнего дня наличие военно-учетного документа при пересечении границы обязательно для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Документ может быть как бумажный, так и в электронной форме.

"В случае его отсутствия пограничники отказывают в пересечении границы на выезд из Украины. Также основанием отказа будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о представлении такого лица по розыску в Национальную полицию", - пояснили в ГПСУ.

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В ведомстве обратили внимание украинцев на то, что в военно-учетных документах мужчин, которые имеют право на пересечение границы из-за отсрочки от призыва или исключения из воинского учета по состоянию здоровья, должна быть информация о получении такой отсрочки или справка по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период.

Мобилизация в Украине

В Министерстве обороны сообщили, что полицейские смогут задерживать военнообязанных, которые не обновили свои персональные данные до 16 июля. Но задержание возможно только в случае совершения такими гражданами отдельных правонарушений.

После задержания их будут доставлять непосредственно в ТЦК и СП с целью привлечения к административной ответственности, а также обеспечения выполнения такими гражданами своего воинского долга.

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