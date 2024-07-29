Одну из улиц переименуют в честь Семьи Глодана, другую - в честь командира бригады им. Рыцарей Зимнего Похода Виталия Гуляева.

В Одессе хотят переименовать десятки улиц, в том числе в честь украинских героев. Также, возможно, уберут в историческом центре монумент российскому поэту Александру Пушкину. Сегодня, 29 июля, в социальных сетях появилась фотокопия распоряжения начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера, которым он утверждает переименование ряда топонимов.

В частности, согласно его распоряжению от 26 июля "О переименовании объектов топонимии в населенных пунктах Одесской области", проспект Добровольского станет проспектом Князя Владимира Великого, в историческом центре площадь Думская, где находится мэрия Одессы, получит название Биржевая.

Бульвар, названный в честь сатирика Михаила Жванецкого, станет бульваром Военно-морских сил, а улица Ильфа и Петрова станет улицей в честь Семьи Глодан - семьи одесского пекаря, которая жила в ЖК "Тирас". В апреле 2022 года из-за ракетного удара РФ в квартире погибли жена Юрия Глодана, маленькая дочь и теща. Юрий, который во время удара отсутствовал дома, впоследствии ушел на фронт, где тоже погиб.

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Также улица контр-адмирала Лунина переименуют в честь командира 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Виталия Гуляева, который погиб в 2022 году. Улица Леваневского получит название "Сечевых стрельцов", Льва Толстого - режиссера Киры Муратовой, Паустовского - 28-й бригады, Пушкинская станет Итальянской (историческое название), площадь Толбухина - Трибуны героев, площадь Льва Толстого хотят назвать в честь Менделя Сфорима - еврейского писателя, который считается основоположником современной светской литературы на языке идиш (годы жизни - 1835-1917). В городе должны появиться улицы Александра Кошици, Алексея Маркевича, Павла Зеленого, Николая Савича и др.

Как отметил активист Демьян Ганул, в Одессе "наконец-то начали" переименовывать улицы в честь украинских героев.

"Эти переименования, титаническая работа многих людей... Я благодарю каждого, кто причастен к переименованию одесских улиц, впереди еще много работы. Украинская Одесса скоро будет активно прощаться с прошлым, которое хоть как-то связано с Россией", - написал он.

Активист добавил, что в Одессе в частности будет улица в честь его друга Ярослава Баиса (сейчас - Владимира Высоцкого), который погиб во время теракта в Еленовке.

Он также уверяет, что, по его данным, впоследствии в историческом центре могут убрать монумент русскому писателю Александру Пушкину. Этот большой памятник находится на Приморском бульваре, он сооружен в 1887-1889 годах на средства, пожертвованные одесситами. Памятник представляет собой бюст поэта, помещенный на высокий квадратный в сечении пьедестал из гранита.

Переименование улиц в Одессе

Напомним, ранее в Одессе решили переименовать несколько улиц и площадь, на которой был монумент российской императрицы Екатерины II. В частности, на заседании городской историко-топонимической комиссии было продолжено обсуждение вопросов переименования топонимов в Одессе.

Члены комиссии рекомендовали переименовать Екатерининскую улицу и Екатерининскую площадь - в улицу и площадь Европейские.

Также комиссией были приняты рекомендации по переименованию улицы Жуковского на улицу Леси Украинки и т.д.

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