Жуковского может стать улицей Леси Украинки, а Бунина вернет историческое название - Полицейская.

В Одессе переименуют несколько улиц и площадь, где раньше стоял монумент "Основателям Одессы", центральная фигура которого - статуя императрицы Екатерины II. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

"Только что на очередном заседании городской историко-топонимической комиссии было продолжено обсуждение вопросов переименования топонимов в Одессе. В частности, члены комиссии рекомендовали переименовать Екатерининскую улицу и Екатерининскую площадь. В случае прохождения всех необходимых процедур улица и площадь будут называться Европейская", - говорится в сообщении.

Также комиссией приняты рекомендации по переименованию улицы Жуковского на улицу Леси Украинки, а улице Бунина хотят вернуть ее историческое название - Полицейская.

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Все указанные улицы и площадь - центр города, исторический центр Одессы.

Демонтаж символов российской империи в Одессе

В ночь на 29 декабря 2022 года в Одессе были демонтированы два монумента: полководцу Александру Суворову и памятник "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является статуя императрицы Екатерины II.

Обе скульптурные композиции передали в Одесский национальный художественный музей на временное ответственное хранение. Говорилось, что четыре оригинальные статуи, которые входят в композицию "Основателям Одессы" и были изготовлены в 1900 году, относятся к музейному фонду Украины. Предполагалось, что они будут храниться в фондах художественного музея, скульптура Суворова - во внутреннем дворе музея, а скульптура Екатерины II - в фасадном дворе.

В ноябре 2023 года стало известно, что во время ракетной атаки по центру Одессы едва не снесло голову монумента императрицы. В частности, удар был нанесен по городу 5 ноября, и историк Александр Бабич обнародовал соответствующие фото - повреждения, которые получил музей. Оказалось, что короб, который накрывает фигуру Екатерины II, деформировало ударной волной, а ей едва не "оторвало" голову.

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