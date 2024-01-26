К таким решениям городские власти подтолкнули постоянные обстрелы города Россией.

Сегодня на внеочередной сессии Харьковского городского совета было принято решение о переименовании 65 топонимов, названия которых были связаны с Россией и ее союзниками. Об этом сообщается на сайте горсовета.

В частности, ул. Пушкинская отныне называется ул. Григория Сковороды.

Как отметил городской голова Игорь Терехов, переименование этого топонима является знаковым для города.

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"На бывшей улице Пушкинской были "прилеты", там колоссальные разрушения, пострадали люди. Теперь она будет носить имя Григория Сковороды. Я благодарен, что депутатский корпус поддержал мое предложение", - отметил Терехов.

Также по решению горсовета улицу Короленко переименовали в Николаевскую, Омскую - в Бахмутскую, Хабарова – в Хладопромовскую, Псковскую – в Трускавецкую, а майдан Первого мая – на майдан Ипподрома.

Бывшая улица Волжская будет называться Пирятинской, Дагестанская – Синевирской, переулок Пермский – Луцким, улица Пожарского – улицей Коммунальщиков, Смоленская – Мукачевской, а переулок Николаева – Олешковским.

Улица Ромена Роллана теперь будет носить имя Леся Курбаса, переулок Адыгейский - Олега Гуцола, улица Бородиновская – Юрия Пояркова, переулок Балашовский – Ивана Лещенкова, улица Кокчетавская – Сотника Костюченко, Уральская – Ивана Щеголева, а переулок Чкалова – Сергея Пархоменко.

Отмечается, что наибольшее количество переименований - в Киевском и Холодногорском районах.

Вражеская атака на Харьков 23 января - детали

После трех атак по Харькову в течение 23 января мэр города Игорь Терехов предложил переименовать ул. Пушкинскую в Григория Сковороды.

В тот день вражеский обстрел унес жизни 10 человек, позже еще одна женщина скончалась в больнице. Среди погибших также - 8-летняя девочка.

Местные власти назвали этот день одним из самых трагических по количеству жертв и раненых в Харькове.

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