Однако только 7% убеждены, что мир может быть полностью справедлив для Украины.

Почти половина украинцев (45%) считают, что избрание Дональда Трампа президентом США приблизит мир в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

"Сначала мы спросили, приближает ли победа Трампа вообще или отдаляет мир в Украине. Оценки украинцев - достаточно заметная уверенность, что мир стал ближе. Так, почти половина - 45% считают, что победа Трампа приближает мир. Впрочем, из них считают, что мир становится значительно ближе - 15%, а остальные 30% говорят, что мир становится лишь немного ближе", - говорится в результатах исследования.

О том, что мир, наоборот, становится более отдаленным, говорят 14% (о значительном отдалении - 5%, о некотором - 9%). Остальные 40% или считают, что ничего не изменится, или не смогли определиться со своим мнением.

Видео дня

Также социологи спросили, может ли при Трампе Украина рассчитывать на справедливый мир.

"Меньшинство украинцев имеют категорические взгляды по этому вопросу. Так, только 7% убеждены, что мир может быть полностью справедлив для Украины. И только 11% имеют мнение, что мир будет полностью несправедлив для Украины. Большинство же украинцев находятся между этими крайними мнениями и вопрос больше в пропорции - будет ли больше выполнения требований Украины или, наоборот, больше выполнения требований России. В целом же 23% украинцев считают, что при Трампе мир будет преимущественно или полностью справедливым для Украины. Считают, что будет преимущественно или полностью несправедливым - 31%. Еще 29% считают, что будет и выполнение требований Украины, и уступки России и трудно сказать, чего именно будет больше. Остальные 18% не смогли определиться со своим мнением", - говорится в результатах опроса.

Опрос проведен 2-17 декабря методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория).

Всего было опрошено 985 респондентов. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории, подконтрольной Украине. В перечень не учитывали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (при этом часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

"Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%", - добавили в КМИС.

Другие опросы украинцев

Как сообщал УНИАН, в Украине выросло количество людей, которые готовы поддержать вступление Украины в НАТО в обмен на оккупированные территории. Сейчас эту идею поддерживают 47% респондентов, что на 14% больше, чем в 2023 году. Против такой идеи - 36% опрошенных украинцев.

Также граждане ответили, поддерживают ли возобновление ядерного статуса Украины. В частности 73% украинцев в целом положительно относятся к идее восстановления ядерного оружия в нашем государстве.

Вас также могут заинтересовать новости: