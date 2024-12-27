В министерстве заверили, что контакт с переходной командой Трампа налажен на всех уровнях.

Украина еще не получала от будущей администрации президента США Дональда Трампа, который примет присягу и вступит в должность 20 января, предложения о новых формах военной поддержки. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

В частности, у спикера спросили, обсуждаются ли новые формы поддержки Украины будущей администрацией США во главе с Дональдом Трампом.

"Контакт с новой администрацией налажен, причем, на всех уровнях. И обсуждаются, в частности, вопросы военной поддержки. Я понимаю, что вы имеете в виду под новыми формами. Украина открыта к обсуждению любых форм военной поддержки. И считаем, что в интересах Соединенных Штатов Америки - предоставление военной поддержки Украине, и будем обсуждать, когда будем иметь от американской стороны предложений или обращений. Насколько мне известно, пока официально нет таких предложений", - подчеркнул Тихий.

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При этом, как сказал спикер, идет обсуждение различных возможных модальностей.

"Я думаю, что конкретика, которую вы хотите услышать, будет материализоваться после 20 января. И соответственно, будем готовиться", - подчеркнул Тихий.

Также у него спросили, ощущается ли ускорение поставок военной помощи после поручения, которое действующий президент США Джо Байден дал Пентагону.

"Действительно, чувствуем, что пакеты поддержки больше и чаще сейчас. Приветствуем это. И подчеркиваем, что очень важны не только объявления, но и собственно доставка всей помощи на фронт. Это для нас самое главное. И надеемся, что заявленная цель предоставить Украине то, что сейчас выделено, всю возможную помощь, будет выполнена. Очень на это надеемся", - подчеркнул Тихий.

Он добавил, что действующая администрация Джо Байдена уверяет, что их цель - использовать каждый доллар выделенной помощи для Украины до их ухода с должности 20 января.

Представитель отметил, что сложно сказать, есть ли риски, что что-то из пакета объемом 60,8 млрд долларов не будет доставлено в Украину.

"Насколько нам известно, американская сторона действительно прилагает все усилия, чтобы это произошло", - сказал Тихий.

Кроме того, у него спросили, обсуждает ли Украина с европейскими лидерами план, чтобы они также ускоряли предоставление военной помощи, если американская помощь остановится после инаугурации Трампа 20 января.

"Работаем над тем, чтобы поддержка сохранялась от Соединенных Штатов и других партнеров", - сказал Тихий.

В то же время, относительно европейских партнеров спикер сказал, что позиция Украины очень проста:

"В общении с ними мы подчеркиваем, что независимо от того, каким будет курс новой администрации США, все только выиграют от большей оборонной самодастатности Европы. Поэтому Европе нужно наращивать большими темпами оборонное производство и вообще понимание ответственности за собственную безопасность. От этого все только выиграют".

Он считает, что в этом процессе Украина имеет и будет иметь ключевое значение, потому что является ключевой оборонной мышцей Европы.

По его словам, Украина подчеркивает необходимость интеграции оборонных индустрий, интеграции Украины в НАТО и инвестирования в украинский оборонный комплекс.

По данным издания Financial Times, команда Дональда Трампа сообщила европейским чиновникам, что новый президент США планирует сохранить военную помощь Украине.

Три человека, знакомых с переговорами, отметили, что хотя ранее во время предвыборной кампании Трамп пообещал прекратить помощь Украине и заставить Киев начать немедленные мирные переговоры, теперь он намерен продолжить поставки американского оружия Киеву после своей инаугурации.

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