В июне 2023 года поддерживали эту идею 33% украинцев.

В Украине выросло количество людей, которые готовы поддержать вступление Украины в НАТО в случае, если часть украинских территорий останется оккупированной Россией. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Отмечается, что сейчас эту идею поддерживают 47% респондентов, что на 14% больше, чем в 2023 году. Против такой идеи - 36% опрошенных украинцев.

Наибольшая доля респондентов, выступающих против такого вступления - респонденты старше 50 лет (40%); респонденты, которые до полномасштабного вторжения проживали в восточных (36%), центральных (38%), южных (48%) областях; респонденты, которые живут за чертой бедности (46%); респонденты, которые имеют близких на временно оккупированных территориях (42%).

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В то же время 55% опрошенных украинцев считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины является вступление в НАТО. Зато нейтральный статус, обеспеченный международными гарантиями, поддерживает 12% опрошенных.

Наименьшая поддержка среди предложенных вариантов у сценариев, по которым Украина получит внеблоковый статус с ограничением собственных оборонных возможностей и ставка исключительно на собственные силы с сохранением оборонных возможностей. Эти сценарии поддержало по 3% респондентов.

Данные об опросе: опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 29 ноября по 14 декабря 2024 года. Методом face-to-face опрошено 1518 респондентов в возрасте от 18 лет в 23 областях и городе Киеве.

Вступление Украины в НАТО: важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашение в НАТО должна получить вся территория Украины. В то же время он отметил, что действие 5 статьи Альянса может не распространяться на временно оккупированные территории.

Между тем в Белом Доме заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решать уже новая администрация президента США. В то же время там отметили, что не сейчас они "не уверены в успехе подобных переговоров" и в 2025 году.

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