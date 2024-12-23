Если ценой ядерного статуса будет потеря поддержки и санкции от Запада, то приверженность такой идеи уменьшается.

73% украинцев в целом положительно относятся к идее восстановления ядерного оружия в Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса от Киевского международного института социологии.

Против восстановления ядерного статуса 20%, еще 7% не определились. В то же время, если при условии восстановления ядерного оружия, Запад перестанет поддерживать Украину и введет против Киева санкции, то благосклонное отношение снижается до 46%. Еще 44% в таком случае выступают против восстановления ядерного оружия. Еще 10% имеют неопределенные взгляды.

В то же время, при условии, что Украина имеет достаточно ресурсов продержаться до момента получения ядерного оружия, то 58% готовы были бы пойти на потерю поддержки Запада с целью получения ядерного оружия. Против такого сценария - 33%, а еще 8% не определились.

Видео дня

Восстановление ядерного статуса Украины

Осенью 2024 года возобновились дискуссии о восстановлении ядерного статуса Украины. В частности, журналисты The Times отмечали, что Украина способна восстановить свой ядерный потенциал в течение нескольких месяцев, если Трамп ограничит помощь Киеву. Для этого Украине можно использовать плутоний из отработанных топливных стержней, вывезенных из украинских ядерных реакторов.

В то же время Киев такие возможности отвергает. В частности, в МИДе заявляли, что Украина придерживается статуса не ядерного государства, а потому никаких планов по созданию ядерной бомбы пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: