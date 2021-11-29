Аренда зала в Доме ученых и гонорар ведущему Владимиру Остапчуку обошлись в 35 тысяч гривень и 4 тысячи долларов соответственно.

Аренда зала в Доме ученых во Львове для проведения вечеринки с элементами эротики по случаю дня рождения блогера из Черновцов Александра Залиско, которое он праздновал, когда в Украине чтили память жертв голодоморов, обошлась ему около 35 тысяч гривень, еще 4 тысячи долларов он заплатил за работу ведущего Владимира Остапчука.

Как рассказал УНИАН заместитель директора Дома ученых Василий Мастикаш, руководство заведения теперь сожалеет, что предоставило помещение блогерам.

"Они снимали небольшой зал на 40 человек. Заплатили около 35 тысяч гривен. Но если бы мы знали программу празднования, что там будет такая вульгарщина, мы бы ни за что не согласились. Теперь будем хорошо думать, кому и что предоставляем в аренду", - прокомментировал он.

Гонорар ведущему Владимиру Остапчуку, который опубликовал в соцсети фото с вечеринки, назвав ее "голодной тусой", пришлось выплачивать в иностранной валюте.

Как сообщил менеджер Остапчука, за проведение дня рождения он берет 4 тысячи долларов, независимо от города и количества гостей. Также заказчик оплачивает логистику – авиабилеты в оба направления, гостиницу и суточные. Количество гостей на празднике значения не имеет.

Читайте такжеВо Львове блогеры устроили БДСМ-вечеринку в День памяти жертв Голодомора, ведущим был Остапчук (фото, видео)Как сообщал УНИАН, 27 ноября, когда в Украине чтили память жертв голодоморов, блогер Александр Залиско из Черновцов устроил в Доме ученых во Львове вечеринку с элементами эротики в честь своего дня рождения. На нее были приглашены другие известные инстаграм-блогеры, каждый из которых имеет более миллиона подписчиков.

Развлекал гостей вечеринки популярный актер и ведущий Владимир Остапчук. Он провел вечеринку в стиле Show bar, где были пошлые конкурсы и декорации, эротические танцы шоу-балета в БДСМ-масках. Впоследствии фото и видео с вечеринки появились в одной из соцсетей, что вызвало возмущение украинцев.

Сегодня, 29 ноября, власти Львова из-за нарушения карантинных требований решили временно приостановить хозяйственную деятельность Дома ученых.

Автор: Мирослава Бзикадзе