Более половины всех украинских пенсионеров получают пенсии больше 4000 гривен.

Средняя пенсия в 2024 году заметно выросла из-за мартовской индексации. 57% всех украинских пенсионеров получают 4000 гривен выплат в месяц и более. А некоторые категории пенсионеров гарантированно получат не менее 4400 гривен пенсии.

Какая средняя пенсия в Украине 2024

По данным сайта Опендатабот, средняя пенсия в этом году выросла на 16% и составляет 5816 гривен. Почти 2 миллиона пенсионеров Украины получают пенсию более 4000 гривен. Ещё 2,5 миллиона получают от 5000 до 10000 гривен.

Также сервис назвал регионы страны, где проживают самые богатые пенсионеры. По данным Опендатабот, самая высокая средняя пенсия 7940 гривен выплачивается киевлянам. Это на 36% больше средней пенсии по стране. Также в шести областях Украины средний размер выплат превышает 6000 гривен - это Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Киевская, Житомирская и Ровенская области.

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Самую низкую среднюю пенсию размером 4436 гривен получают пенсионеры Тернопольской области.

Кто гарантированно получит пенсию более 4000 гривен

В Украине есть категория пенсионеров, которые получат не менее 4400 гривен пенсии. Речь идет о пенсии УБД (участников боевых действий).

По закону пенсии УБД в Украине в 2024 году составляет не менее 210% прожиточного минимума. При этом военный может выйти на пенсию раньше обычных пенсионеров: мужчины с УБД - в 55 лет, женщины - в 50 лет. Для досрочного выхода нужно иметь не менее 25 лет стажа мужчинам и 20 лет - женщинам. Стаж приравнивается к выслуге лет военнослужащего.

Пенсия участника боевых действий в 2024 составляет 4400 гривен в месяц без учета доплат.

Также мы рассказывали, кто получит не меньше 8000 гривен пенсии в месяц.

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