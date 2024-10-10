Узнайте, каким четырем категориям пенсионерам гарантируется пенсия не меньше 8 тысяч гривен в месяц.

По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине составляет 5816 гривен в месяц, а минимальная - 2361 гривну. Однако некоторые пенсионеры могут претендовать на более высокие выплаты. Мы назвали 4 категории пенсионеров, для которых минимальная пенсия составляет не меньше 8000 гривен.

Кому гарантируется пенсия 8 тысяч гривен в месяц

Четыре категории пенсионеров могут получать 8000 гривен в месяц и больше.

Лица, пострадавшие от аварии на ЧАЭС

С 2022 года пенсия "чернобыльцам" не может быть ниже 8187 гривен в месяц при наличии инвалидности I группы. Для лиц с инвалидностью II группы минимальная пенсия составляет 6549,98 гривен, а III группы - 5048 гривен в месяц.

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Ликвидаторы аварии на ЧАЭС

Пенсионеры с инвалидностью, полученной из-за ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, с 2023 года получают минимум 8025 гривен при ІІІ группе, 10700 гривен при ІІ группе и 13376 при І группе инвалидности.

Военные с инвалидностью

Выплаты по инвалидности для военнослужащих назначаются при возникновении проблем со здоровьем в период прохождения службы или до трех месяцев после увольнения с нее.

Если инвалидность установлена получена во время службы, то пенсия по инвалидности для военных составит 100%, 80% или 60% от размера денежного обеспечения для І, ІІ или ІІІ группы соответственно.

Военнослужащие, которые получили инвалидность не из-за военных действий, получат 70%, 60% или 40% от обеспечения в зависимости от группы.

Лица с инвалидностью, полученной из-за войны

Люди, которые получили инвалидность в результате войны, могут претендовать на повышенные пенсии. Минимальный размер выплат для них составит - 15 346 гривен, 12 395 гривен и 8499 гривен для лиц с инвалидностью І, ІІ или ІІІ группы соответственно.

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