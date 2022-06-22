Выплата пенсии возобновляется после личного обращения такого лица в органы Пенсионного фонда.

Пенсионерам, которым установлен статус пропавшего без вести лица, прекращается выплата пенсии.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Так, пенсионеры, получившие статус пропавшего без вести лица, не смогут получать пенсию. Однако человек может возобновить выплаты, если лично обратится в ПФУ.

"Лицо приобретает статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах, с момента внесения о нем сведений, содержащихся в заявлении о факте исчезновения, в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в порядке, предусмотренном законодательством, и считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах с момента подачи заявителем заявления о факте исчезновения человека. После установления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, выплата пенсии приостанавливается. Выплата пенсии возобновляется после личного обращения такого лица в органы Пенсионного фонда Украины", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине до конца года трижды пересчитают пенсии. Первый перерасчет запланирован уже на 1 июля.

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