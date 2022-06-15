Первый перерасчет запланирован уже на 1 июля.

Украинцев в текущем году трижды ожидает перерасчет пенсий. Изменение размера выплат пройдет 1 июля, 1 октября и 1 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного Фонда Украины.

С 1 июля и 1 декабря пройдет первый перерасчет пенсий украинцев в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Так, с 1 июля размер выплат поднимут до 2 027 гривень, с 1 декабря - 2 093 гривни.

С 1 октября увеличиться размер минимальной пенсии по возрасту у неработающих лиц в возрасте от 65 лет со страховым стажем у мужчин не менее 35 лет, а у женщин - не менее 30 лет. Перерасчет пройдет в связи с увеличением минимальной заработной платы до 6,7 тысячи гривень.

Кроме того, с 1 октября украинцам в возрасте от 70 до 75 лет ежемесячно будут выплачивать компенсацию в размере 300 гривен.

Также для пенсионеров от 70 лет со стажем у мужчин - 35 лет, а у женщин - 30 лет, минимальная пенсия составит 3 тысячи гривень. Если страховой стаж меньше указанного, то минимальная пенсия определяется пропорционально имеющемуся стажу, исходя из размера 3 тысячи гривень.

С 1 декабря безработным пенсионерам, которым еще не исполнилось 70 лет, с необходимым страховым стажем минимальная пенсия составит 2,5 тысячи гривень. Украинцам, которые не имеют необходимого стажа, будут выплачивать минимальную пенсию пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 2,5 тысячи гривень.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины привел к норме выплаты пенсий и других социальных выплат на территориях, где не осуществляется деятельность АО "Ощадбанк" и других банковских учреждений.

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