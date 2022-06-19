До этого решения военные пенсионеры могли получать пенсии только в государственном "Ощадбанке".

Верховная Рада приняла закон, который дает возможность выбирать банк для получения военных пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в статью 52 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" относительно усовершенствования порядка выплаты пенсий" (№7337) проголосовали 314 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас для военных пенсионеров выбор банковского учреждения для открытия счета для выплаты пенсий ограничен только одним банком – "Ощадбанком".

"Внесение предлагаемых данным законопроектом изменений позволит устранить ограничение для лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц в выборе банка, через который органы Пенсионного фонда осуществляют выплаты пенсии, дав возможность получателю пенсии самостоятельно выбирать банковское учреждение из числа определенных государством уполномоченных банков, через которые можно осуществлять выплату пенсии", - сказано в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2022 года в среднем на 787 гривень повышены пенсии для 486 тысяч 796 военных пенсионеров.

Для военных пенсионеров с инвалидностью размер повышения в среднем составил 995 гривень.

В целом, в результате индексации пенсий, проведенной 1 марта, повышенные пенсии получили около 10 миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составил 380 гривень.

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