Развращали детей и распространяли порно: полицейские задержали группу извращенцев (фото, видео)

В целом по результатам проведенных в различных регионах Украины мероприятий установлено 8 потерпевших в возрасте от 7 до 14 лет, ставших жертвами сексуальной эксплуатации.

Киберполицейские в рамках профилактической операции «Паутина» разоблачили четырех мужчин, которые развращали детей и распространяли порноконтент.

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Как сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, во время профилактической операции под условным названием «Паутина», направленной на противодействие распространению в интернете порнографической продукции, в том числе с участием детей, киберполицейские вместе со следователями провели 54 обыска в разных областях Украины.

В частности на Волыни киберполицейские задокументировали противоправную деятельность мужчины, 1992 года рождения, который с 2017 года развращал мальчика, 2004 года рождения.

"Свои действия злоумышленник снимал на мобильный телефон. Созданный противоправный контент распространял на форумах в DarkNet. Сейчас фигуранту объявлено о подозрении по ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ст. 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении.

В Винницкой области разоблачен мужчина, 1976 года рождения, который совершал развратные действия в отношении собственного малолетнего ребенка и снимал все на камеру, а дальше порноконтент распространял в общем доступе в интернете.

Кроме того, в Днепропетровской области разоблачен злоумышленник, который скрывался от правоохранителей. Мужчина подозревается в изготовлении и распространении порноконтента с малолетними. К преступной деятельности он привлек двух женщин, которые предоставляли собственных детей (2006, 2008, 2009 и 2010 годов рождения) для создания фото и видео сексуального характера. Горе-матерей задержали еще в декабре прошлого года. Организатору преступной деятельности объявлено о подозрении по ст. 152 (изнасилование) и ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины, а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 161 тысяча гривень.

Также отмечается, что в Черниговской области разоблачили 28-летнего жителя г. Бахмач, который создавал и распространял на закрытых форумах и веб-ресурсах изображения порнографического характера с участием своих родственников в 2014 года.

Кроме того, соответствующие мероприятия проведены в Херсонской, Кировоградской, Львовской, Закарпатской, Одесской, Запорожской, Тернопольской и Ривненской областях. По результатам мероприятий выявлены лица, занимавшиеся распространением детской порнографии в интернете.

В сообщении сказано, что в целом по результатам проведенных мероприятий установлено 8 потерпевших в возрасте от 7 до 14 лет, ставших жертвами сексуальной эксплуатации.

Ранее УНИАН сообщал, как на Львовщине мужчина надругался над двумя малолетними девочками.

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