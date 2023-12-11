Инвестбанкир подчеркнул, что Concorde Capital согласен с правительством в прогнозах курса валют на 2024 год, но только при условии стабильной бюджетной поддержки западных партнеров.

Средний курс в месяц в 2024 году составит 37,5 – 38 гривен за один доллар, но до конца года он может вырасти до 39-40 гривен. Такой прогноз делают аналитики инвестиционной компании Concorde Capital.

Об этом рассказал в интервью финансовому эксперту издания "Минфин" Алексею Козыреву основатель Concorde Capital Игорь Мазепа.

Инвестбанкир подчеркнул, что Concorde Capital согласен с правительством в прогнозах курса валют на 2024 год, но только при условии стабильной бюджетной поддержки западных партнеров.

"В 2023 году Украина получала в среднем в месяц 3,5 млрд долларов бюджетной помощи… Если она не изменится и на следующий год, то аналогичные прогнозные вещи, такие как курс валют, можно экстраполировать и на следующий год" - констатировал Мазепа.

Также Мазепа в интервью указал, что рост внутреннего валового продукта в 2023 году составит 5-6%. В настоящее время он драйвится в первую очередь потребительским спросом. Однако в 2024 году этот спрос спадет и прогнозируемый рост ВВП составит 2-3%.

"Мы бы могли сказать, что ВВП в следующем году вырастет на 6% или даже на 10%, если бы происходили инвестиции в капитал – в новые производства, в новые заводы. При схожих инвестициях возрастает эффективность труда. К сожалению, этого нет. Других драйверов, в том числе активной работы морских портов, не предполагается", - отметил основатель Concorde Capital.

Мазепа подытожил, что все эти факторы позволяют говорить о росте цен в диапазоне до 10%. При этом можно говорить, что такой рост не является критическим и соответствует тенденциям, существующим в Европе.

Напомним, ранее Игорь Мазепа констатировал серьезную нехватку квалифицированных кадров для функционирования бизнеса, а также проблемы украинской экономики в переустройстве на "военные рельсы".