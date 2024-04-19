На церемонию прощания пришли родные военного, а также известные общественные деятели.

В Киеве в Михайловском соборе попрощались с активистом и младшим сержантом 59 отдельной мотопехотной бригады Павлом Петриченко, который погиб на фронте 15 апреля в Донецкой области. Об этом сообщил корреспондент УНИАН.

Проститься с Павлом Петриченко пришли родные, побратимы, активисты, общественный деятель и волонтер Сергей Притула, военный и адвокат Маси Найем, ведущий Евгений Янович и известный блогер Сергей Стерненко. Всего на церемонию прощания пришло более тысячи человек.

Как сообщило издание "Суспільне", Сергей Притула отметил во время прощания, что Павел был неотъемлемой частью его фонда.

"Мне кажется, что страна сейчас точно еще не до конца понимает, какую потерю понесла. Потому что в определенных общественных кругах о Павле знали очень хорошо благодаря его общественной деятельности. Благодаря его в хорошем смысле слова упрямству и неотступности своих принципов, которые он сам в себе исповедовал и пытался прививать другим", - рассказал общественный деятель.

По словам Притулы, Павел сообщил ему в апреле 2022 года, что пойдет воевать.

"И пошел. Мобилизовался рядовым солдатом в 59-ю бригаду. И пошел воевать. Но он всегда оставался на связи. Он даже помогал дистанционно с реорганизацией определенных процессов. Его мнение всегда было важно для нас. Мы с ним считались", - добавил волонтер.

В свою очередь подруга и коллега погибшего военнослужащего Мелания Подоляк рассказала, что познакомилась с Павлом еще в 2016 году, а уже в 2018 они подружились. По ее словам, знакомство началось с конфликта.

"Мы были по одну сторону баррикад и боролись за одно, но форма... Мы имели разное представление, как это должно выглядеть. Потом я работала в Верховной Раде. А Паша был общественным активистом. И у нас были по этому поводу определенные разногласия. Но все закончилось, как я уволилась из ВРУ, и он мне написал "улица ждет топот ваших ног". Я это до сих пор помню. И с того дня мы ежедневно общались по разным причинам", - объяснила она.

В то же время друг и коллега Павла Богдан Остапчук отметил, что военный был душой компании и полностью отдавался своему делу.

"Только не в попсовом смысле. А душа людей, которые объединены общими ценностями. Которые готовы за эти ценности жертвовать собой. Полностью отдаваться делу. И эта душа объединила много людей вокруг себя. В том числе в фонде", - сказал он.

Что известно о Павле Петриченко

Павел Петриченко погиб на фронте 15 апреля. Он был воином 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, автором петиции об ограничении онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения. Военнослужащий погиб за день до своего дня рождения, ему должно было быть 32 года.

До того, как Павел ушел на войну, он был проектным менеджером и участником общественных инициатив. В марте 2022 года он занимался развитием волонтерского центра Сергея Притулы, однако в апреле уже ушел в ряды украинской армии.

Прощание с погибшими воинами

Как писал УНИАН, на фронте погиб бывший гандболист Сергей Чуприна. С военным попрощались 1 апреля в Виннице, а именно в Свято-Преображенском кафедральном соборе города. После чего прощание продолжилось на Аллее Славы. Похоронили Героя на Сабаровском кладбище Винницы.

Также в Ривном попрощались с 21-летним воином, который должен был приехать с фронта на свою свадьбу. Олесь пошел добровольцем в "Азов", в память о своей матери он выбрал себе позывной "Каркаде".

"Это был любимый чай, они постоянно его пили, и она (мама Олеся - УНИАН) так назвала свой сборник", - отметила невеста погибшего.

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