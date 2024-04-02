Долгих 8 месяцев семья и друзья надеялись, что винничанин Сергей Чуприна жив.

На войне, которую РФ развязала против Украины, погиб бывший гандболист Сергей Чуприна. Об этом сообщила Федерация гандбола Украины.

Говорится, что с Чуприной попрощались 1 апреля в Виннице. Церемония состоялась в Свято-Преображенском кафедральном соборе города, продолжилось на Аллее Славы. Похоронили Героя на Сабаровском кладбище Винницы.

"Долгих 8 месяцев семья и друзья надеялись, что Сергей Чуприна жив. Но, к сожалению, в конце марта 2024 года поступила неутешительная весть: 26 июля 2023 года в боях за Роботино 43-летний винницкий гандболист погиб...", - говорится в сообщении.

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По данным федерации, Чуприна родился 17 июля 1980 года. Его хорошо знали в спортивном сообществе. Ведь он был вице-чемпионом первой лиги Украины по гандболу, победителем Универсиады среди сборных команд высших учебных заведений Винницкой области и капитаном сборной команды своего региона. Также он делал весомый вклад в популяризацию своего вида спорта - помогал организовывать соревнования различного уровня.

Отмечается, что как для одного человека, то на долю Сергея выпало слишком много испытаний - пережить смерть своей еще маленькой дочери и воочию увидеть войну. В конце 2022 года его мобилизовали в 116-ю отдельную механизированную бригаду. Он проходил обучение во Львовской области. С самого начала спортсмен попал на Запорожское направление, где шли ожесточенные бои с оккупантами, в одном из которых он и погиб. Дома его до последнего ждали мама и родной брат.

Гибель спортсменов на войне

Олимпийская семья Украины потеряла многократного чемпиона, профессионального гребца 28-летнего Дмитрия Губанова, который является бронзовым призером чемпионата Европы. Мастер спорта с начала полномасштабного вторжения пошел служить в ВСУ, защищал государство в горячих точках востока Украины и исчез 2 августа 2023 года.

Губанов - профессиональный украинский спортсмен родом из Николаевской области. С детства занимался академической греблей и за период своей спортивной карьеры смог завоевать "бронзу" на чемпионате Европы среди юниоров. Также Губанов стал финалистом чемпионата мира среди молодежи до 23 лет. Имел звание мастера спорта, его профессиональный путь сопровождала тренер Валентина Буравкова. Губанов стал в ряды ВСУ в 2022 году, в начале полномасштабной. У Дмитрия осталась жена и дочь.

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