Владельцев автомобилей на украинской регистрации задерживают на блокпостах.

Российские захватчики продолжают терроризировать население на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на оккупированной части Запорожской области россияне усилили проверки автомобилей на украинских номерах.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, владельцев автомобилей на украинской регистрации задерживают на блокпостах.

Отмечается, что оккупанты "настойчиво "убеждают" владельцев зарегистрировать машину в российских органах власти, угрожая, что в будущем машины на украинских номерах будут конфисковываться".

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Ситуация на оккупированных территориях Украины

В Генштабе ВСУ сообщают, что россияне "закрутили гайки" в Запорожской области. На оккупированной части региона враг предлагает жителям писать отказы от украинского гражданства и принимать российское. Отмечается, что тем, кто отказывается, угрожают увольнением и последующим преследованием.

Кроме того, на Луганщине и Запорожье россияне создают лагеря для обучения сотен завербованных в ряды ЧВК "Вагнер" заключенных. По данным Центра нацсопротивления, в один из лагерей в Луганской области недавно прибыли 200 человек, а еще 250 – прибудут до конца месяца.

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